«Айнтрахт» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 22 декабря 2018 года

«Бавария» не проигрывает уже семь матчей

«Бавария» не проигрывает уже семь матчей FOX Sports

В субботу, 22 декабря, франкфуртский «Айнтрахт» будет принимать на своем поле «Баварию» в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 20:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Бавария».

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» перед 17-м игровым днем в немецком первенстве занимает пятое место. В активе франкфуртского клуба 27 очков, что позволяет ему отставать от зоны Лиги чемпионов на один пункт.

В декабре «Орлы» успели провести пять поединков. Четыре из них команда сыграла в чемпионате Германии, а в одном случае это был матч Лиги Европы.

В этих встречах подопечные Ади Хюттера дважды проиграли, один раз выиграли и однажды сыграли вничью в Бундеслиге. Благодаря успеху в матче еврокубка они установили стопроцентные показатели в группе — 18 очков из 18-ти возможных.

«Бавария»

«Бавария» после 16-ти поединков чемпионата Германии с 33-мя очками разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. На сегодня у «ротен» 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой пять раз они победили.

Мюнхенцы расписали результативные ничьи со счетом 3:3 с «Фортуной» в национальном первенстве и с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Обыграть удалось дома «Бенфику» (5:1) на евроарене, а также «Вердер» (2:1) на выезде, «Нюрнберг» (3:0) в родных стенах и «Ганновер» (4:0) в гостях в матчах Бундеслиги.

Предыдущий тур также был отмечен успехом подопечных Нико Ковача, которые в конце игры одолели дома «РБ Лейпциг» (1:0). Этот результат, а также поражение «Дортмунду» позволило приблизиться к нему на расстояние шести очков.

Прогноз

Фаворитом закономерно считаются гости, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0