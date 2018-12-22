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    Как начнет Сульшер у руля «МЮ»?

    «Кардифф» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ 22 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Кардифф» — «Манчестер Юнайтед»
    «Сульшер» дебютирует во главе «МЮ» против бывших подопечных
    В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Кардифф Сити» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет начнется 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Кардифф» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Кардифф»

    Команда Нила Уорнока сейчас занимает 16-е место, а на счету валлийского клуба 14 пунктов. На общем плане «Кардифф» не так сильно отличается от своих конкурентов в борьбе за выживание.

    Календарь и таблица АПЛ

    За девять последних игр в АПЛ «Синие птицы» собрали 12 зачетных очков. Коллектив чередует победы с поражениями, но поскольку успехи все-таки есть, ему удается быть над зоной вылета.

    Клуб только на два балла опережает опасное 18-е место, которое занимает «Бернли». Поэтому в этом матче крайне важна победа не только гостям, но и хозяевам.

    «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» начинает новый этап своей истории после отставки Жозе Моуринью. Новым менеджером команды стал легендарный в прошлом нападающий, но пока мало что представляющий из себя тренер — Оле-Гуннар Сульшер.

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    • По иронии судьбы, дебютировать на посту временного исполняющего обязанности менеджера «Красных Дьяволов» норвежцу предстоит против своих бывших работодателей. В сезоне 2013/2014 специалист вылетел вместе с «Кардиффом» из АПЛ, после чего уже в Чемпионшипе был уволен в начале сезона из-за неудачного старта.

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    Что касается манкунианцев, то занимают лишь шестое место с отставанием в 19 очков от лидера «Ливерпуля» и девять баллов — от зоны Лиги чемпионов. Коллектив добыл лишь одну победу в предыдущих пяти матчах во всех турнирах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «МЮ» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0

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    Прогноз на «Кардифф» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20. В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Кардифф Сити» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет начнется 20:30 по московскому времени.
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