«Кардифф» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ 22 декабря 2018 года

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Кардифф Сити» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет начнется 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Кардифф» — «Манчестер Юнайтед».

«Кардифф»

Команда Нила Уорнока сейчас занимает 16-е место, а на счету валлийского клуба 14 пунктов. На общем плане «Кардифф» не так сильно отличается от своих конкурентов в борьбе за выживание.

Календарь и таблица АПЛ

За девять последних игр в АПЛ «Синие птицы» собрали 12 зачетных очков. Коллектив чередует победы с поражениями, но поскольку успехи все-таки есть, ему удается быть над зоной вылета.

Клуб только на два балла опережает опасное 18-е место, которое занимает «Бернли». Поэтому в этом матче крайне важна победа не только гостям, но и хозяевам.

«МЮ»

«Манчестер Юнайтед» начинает новый этап своей истории после отставки Жозе Моуринью. Новым менеджером команды стал легендарный в прошлом нападающий, но пока мало что представляющий из себя тренер — Оле-Гуннар Сульшер.

По иронии судьбы, дебютировать на посту временного исполняющего обязанности менеджера «Красных Дьяволов» норвежцу предстоит против своих бывших работодателей. В сезоне 2013/2014 специалист вылетел вместе с «Кардиффом» из АПЛ, после чего уже в Чемпионшипе был уволен в начале сезона из-за неудачного старта.

Что касается манкунианцев, то занимают лишь шестое место с отставанием в 19 очков от лидера «Ливерпуля» и девять баллов — от зоны Лиги чемпионов. Коллектив добыл лишь одну победу в предыдущих пяти матчах во всех турнирах.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «МЮ» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0