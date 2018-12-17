ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «МЮ»«Ливерпуль» против «МЮ». Топ-10 матчей в истории «Реал»Примера. «Атлетико» одолел «Вальядолид», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано» «Сити» по крайней мере на сутки стал лидером АПЛ«Манчестер Сити» остается фаворитом на золото АПЛ
  • 19:27
    • «Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»
  • 19:15
    • «Саутгемптон» вырвал победу у «Арсенала»
  • 19:12
    • «Челси» одержал выездную победу над «Брайтоном»
  • 18:05
    • Единая лига ВТБ: «Нижний Новгород» обыграл «Химки» и другие результаты
  • 16:38
    • Белов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира
  • 16:26
    • Бабиков завоевал медаль в гонке преследования на Кубке IBU
  • 14:06
    • Аршавин возглавил международный проект в «Зените»
    Все новости спорта

    Как завершится дерби басков?

    «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании 17 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Алавес Атлетик
    Прогноз на «Алавес» — «Атлетик»
    Ариц Адурис
    В 16-м туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Атлетик». Встреча пройдет на стадионе «Мендисорроса» 14 декабря. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Атлетик».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Алавес»

    «Алавес» подходит к очередному матчу чемпионата Испании с серией негативных результатов. Подопечные Абелардо в предыдущий раз побеждали еще 11 ноября, после чего трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

    При этом «Алавес» вылетел из Кубка Испании, уступив в ответном матче 1/16 финала «Жироне» (1:2 при 2:2 в первой игре).

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В Примере в последних трех матчах «сине-белые» уступили «Леганесу» (0:1) не удержали преимущество в матче с «Севильей» (1:1), а в пятнадцатом туре были разгромлены «Атлетико» (0:3).

    Неудивительно, что в турнирной таблице чемпионата Испании «Алавес» уже выпал из зоны Лиги чемпионов — команда, набрав 24 очка, перед своим матчем идет шестой. Отметим, что «сине-белые» забили 18 голов, а пропустили 17.

    На своем поле «Алавес» в этом сезоне в Примере не проигрывает — четыре победы при трех поражениях.

    «Атлетик»

    «Атлетик» текущий чемпионат Испании пока проваливает — в минувшем туре баски одержали лишь вторую победу в лиге, минимально одолев «Жирону» — 1:0.

    В начале декабря руководство «Атлетика» уволило Эдуардо Бериццо, а на смену ему пришел Гаиска Гаритано, который пока исполняет обязанности главного тренера.

    Все прогнозы на футбол

    Гаритано предстоит вытаскивать команду из зоны вылета. На данный момент «Атлетик», набрав 14 очков, занимает восемнадцатое место в таблице. Интересно, что большинство своих матчей (восемь) в этом чемпионате клуб из Бильбао свел вничью.

    Пока у нового тренера все получается — две победы в двух матчах (еще одна была добыта в Кубке Испании — 4:0 над «Уэской»).

    В гостях в этом розыгрыше Примеры «Атлетик» ни разу не выиграл, четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл.

    Прогноз

    На победу «Алавеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,16, а на успех «Атлетика» — 2,71.

    «Атлетик» начал понемногу набирать ход и должен дать бой «Алавесу», который наоборот в последнее время забуксовал. Прогнозировать исход встречи непросто, но вряд ли преимущество одной из команд в этом поединке будет слишком явным.

    Наш прогноз на матч — «Атлетик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,91.

    Также можно поставить на первый гол «Атлетика» с 16 минуты и позже с коэффициентом 1,70. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 19:00
    •  5.54
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Виннипег — Тампа-Бэй
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Завтра в 19:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Прогноз на матч 16 тура итальянской Серии А 17 декабря 2018 года
  • Завтра в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Коламбус — Вегас
  • Послезавтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Сити» по крайней мере на сутки стал лидером АПЛ
  • «Манчестер Сити» остается фаворитом на золото АПЛ
    • 01:46     «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории
  • Как две замены перевернули финал Копа Либертадорес
    • 20:03 10/12/2018     Алиссон отбил удар Аркадиуша Милика
  • Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
    • 13:15 12/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Алавес» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В 16-м туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Атлетик». Встреча пройдет на стадионе «Мендисорроса» 14 декабря. Начало — в 23:00 мск.
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный бросок Овечкина, ассисты Дадонова и МалкинаРезультаты матча НХЛ 16 декабря 10:570
  • 13:55
    • СБР отстранил Бабикова от участия в Кубке мира
  • 13:35
    • Россиянки выиграли все медали гонки преследования на Кубке IBU
  • 17:49
    • Россия — пятая в мужской эстафете Кубка мира в Хохфильцене
    Россия — Чехия Хоккей «Красная машина» отомстила Ржиге за Кубок КарьялаРеакция спортивных СМИ на разгромную победу сборной России над Чехией на Кубке Первого канала 00:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Челси» и «Арсенала», битва на «Энфилде»
  • 5.54
    •
  • 18:59
    • Васильев: Нельзя на что-то претендовать с таким количеством дополнительных патронов
  • 18:44
    • Драчев: Продолжим экспериментировать с составом мужской эстафетной команды
  • 18:26
    • Самуэльсон: Сборная Швеции — крепкая и солидная команда
    «Манчестер Сити» — «Эвертон» Футбол АПЛ. «МанСити» одолел «Эвертон», «Ливерпуль» примет «МЮ»Подробности матчей 17 тура английской Премьер лиги Вчера в 22:560
  • 16:54
    • Швеция обыграла Чехию на Кубке Первого канала
  • 16:10
    • «Севилья» справилась с «Жироной»
  • 15:58
    • Сборная России заняла четвертое место в женской эстафете Кубка мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие