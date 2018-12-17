«Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании 17 декабря 2018 года

В 16-м туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Атлетик». Встреча пройдет на стадионе «Мендисорроса» 14 декабря. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Атлетик».

«Алавес»

«Алавес» подходит к очередному матчу чемпионата Испании с серией негативных результатов. Подопечные Абелардо в предыдущий раз побеждали еще 11 ноября, после чего трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

При этом «Алавес» вылетел из Кубка Испании, уступив в ответном матче 1/16 финала «Жироне» (1:2 при 2:2 в первой игре).

В Примере в последних трех матчах «сине-белые» уступили «Леганесу» (0:1) не удержали преимущество в матче с «Севильей» (1:1), а в пятнадцатом туре были разгромлены «Атлетико» (0:3).

Неудивительно, что в турнирной таблице чемпионата Испании «Алавес» уже выпал из зоны Лиги чемпионов — команда, набрав 24 очка, перед своим матчем идет шестой. Отметим, что «сине-белые» забили 18 голов, а пропустили 17.

На своем поле «Алавес» в этом сезоне в Примере не проигрывает — четыре победы при трех поражениях.

«Атлетик»

«Атлетик» текущий чемпионат Испании пока проваливает — в минувшем туре баски одержали лишь вторую победу в лиге, минимально одолев «Жирону» — 1:0.

В начале декабря руководство «Атлетика» уволило Эдуардо Бериццо, а на смену ему пришел Гаиска Гаритано, который пока исполняет обязанности главного тренера.

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Гаритано предстоит вытаскивать команду из зоны вылета. На данный момент «Атлетик», набрав 14 очков, занимает восемнадцатое место в таблице. Интересно, что большинство своих матчей (восемь) в этом чемпионате клуб из Бильбао свел вничью.

Пока у нового тренера все получается — две победы в двух матчах (еще одна была добыта в Кубке Испании — 4:0 над «Уэской»).

В гостях в этом розыгрыше Примеры «Атлетик» ни разу не выиграл, четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл.

Прогноз

На победу «Алавеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,16, а на успех «Атлетика» — 2,71.

«Атлетик» начал понемногу набирать ход и должен дать бой «Алавесу», который наоборот в последнее время забуксовал. Прогнозировать исход встречи непросто, но вряд ли преимущество одной из команд в этом поединке будет слишком явным.

Наш прогноз на матч — «Атлетик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,91.

Также можно поставить на первый гол «Атлетика» с 16 минуты и позже с коэффициентом 1,70. 0