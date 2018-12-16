ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алиссон Алиссон потеснил Де Хеа. Вратарь «Ливерпуля» стал лучшим в АПЛ Александр ОвечкинНХЛ. Второй подряд хет-трик Овечкина, шайбы Бучневича и Барбашева Лучано СпаллеттиСпаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу
  • 15:03
    • Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
  • 14:53
    • Россия выиграла золото в комбинированной эстафете на ЧМ в Китае
  • 13:53
    • IBU решил не применять санкции к российским биатлонистам
  • 13:22
    • Моуринью недоволен руководством «Манчестер Юнайтед»
  • 11:04
    • Коляда выступит на чемпионате России, несмотря на проблемы со здоровьем
  • 09:53
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 09:15
    • Восьмая подряд победа «Бостона», «Индиана» обыграла «Филадельфию»
    Все новости спорта

    Подтянется ли «Рома» ближе к лидерам?

    «Рома» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 16 декабря

    Серия A Футбол Италии Рома Дженоа
    Прогноз на «Рома» — «Дженоа»
    Дженгиз Ундер
    В воскресенье, 16 декабря, «Рома» на своем поле примет «Дженоа» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме, начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Дженоа».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Рома»

    «Рома» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 21 очко.

    В 15 сыгранных матчах «волки» одержали пять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    С начала ноября подопечные Эусебио Ди Франческо разошлись миром с «Фиорентиной» (1:1), «Интером» (2:2) и «Кальяри» (2:2), разгромили «Сампдорию» (4:1), а также уступили «Удинезе» (0:1).

    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Рома» проиграла «Виктории» (1:2), но все равно вышла в 1/8 финала.

    Календарь и таблица Серии А

    Среди травмированных у римлян значатся Эдин Джеко, Даниэле Де Росси, Лоренцо Пеллегрини, Лука Пеллегрини и Стефан Эль-Шаарави.

    «Дженоа»

    Футболисты «Дженоа» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице Серии A, набрав 16 очков.

    На счету «грифонов» четыре победы, четыре ничьи и семь поражений.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В ноябре и декабре команда не побеждала, сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1) и СПАЛом (1:1), а также проиграла «Интеру» (0:5), «Наполи» (1:2) и «Торино» (1:2).

    7 декабря пост главного тренера «Дженоа» занял Чезаре Пранделли, сменивший Ивана Юрича, который не продержался в этой должности и двух месяцев.

    В лазарете «Дженоа» находятся Доменико Кришито, Лука Маццителли и Николас Сполли.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ромы» — 1.47, победа «Дженоа» — 6.90, ничья — 5.00.

    Все прогнозы на Серию А

    «Волки» пока неудачно выступают во внутреннем первенстве, но время на исправление ситуации у них есть, тем более что Лига чемпионов ушла на перерыв.

    У римлян частенько возникают проблемы в обороне, однако забивают они регулярно, так что ждем от них как минимум два гола. Предлагаем присмотреться к ставке «индивидуальный тотал хозяев больше 2» за 1.85.

    Еще один вариант — «победа "Ромы" и тотал больше 2,5» за 2.07. Обе команды имеют неплохой атакующий потенциал, но пока не могут наладить игру в обороне. Голы вполне вероятны с обеих сторон, а вот победить должны римляне на правах хозяев. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Эвертон
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Сегодня в 15:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ганновер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Сегодня в 17:30
    •  5.04
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Борнмут
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Дижон — Пари Сен-Жермен
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Хэм
  • Сегодня в 20:30
    •  7.50
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Завтра в 14:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Наши ожидания — наши проблемы. «Спартак» остался без евровесны
    • Вчера в 00:28     «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории
  • Как две замены перевернули финал Копа Либертадорес
    • 20:03 10/12/2018     Алиссон отбил удар Аркадиуша Милика
  • Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон
    • 13:15 12/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Рома» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В воскресенье, 16 декабря, «Рома» на своем поле примет «Дженоа» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме, начнется в 22:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Сельта» — «Леганес» Футбол Примера. Ничья «Сельты» и «Леганеса», «Реал» примет «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 01:070
  • 08:09
    • Сборная России U18 обыграла США в матче Мирового кубка вызова
  • 13:38
    • «Милан» не будет выкупать Игуаина и отправит его в «Челси»
  • 13:09
    • Креспо стал главным тренером «Банфилда»
    Хоккеисты сборной России Хоккей Спасение в третьем периоде. Россия одолела шведов в МосквеСМИ — о победе сборной России в стартовом матче Кубка Первого канала Вчера в 14:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Готов ли «Ювентус» к туринскому дерби?
  • 5.04
    •
  • 11:30
    • Солт-Лейк-Сити стал претендентом на проведение зимних ОИ от США
  • 11:19
    • Шведский биатлонист заболел мононуклеозом
  • 09:41
    • «Атлетик» продлил контракты с двумя игроками
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» Хоккей НХЛ. 48 сейвов Василевского, дубли Панарина и СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 декабря Вчера в 09:220
  • 09:25
    • Рианчо не связывает Глушакова с будущим «Спартака»
  • 00:43
    • Олимпийская сборная России разгромила Швейцарию и выиграла Кубок Люцерна
  • 21:26
    • Женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы по гандболу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие