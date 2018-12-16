«Рома» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 16 декабря

В воскресенье, 16 декабря, «Рома» на своем поле примет «Дженоа» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Риме, начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Дженоа».

«Рома»

«Рома» на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 21 очко.

В 15 сыгранных матчах «волки» одержали пять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

С начала ноября подопечные Эусебио Ди Франческо разошлись миром с «Фиорентиной» (1:1), «Интером» (2:2) и «Кальяри» (2:2), разгромили «Сампдорию» (4:1), а также уступили «Удинезе» (0:1).

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Рома» проиграла «Виктории» (1:2), но все равно вышла в 1/8 финала.

Календарь и таблица Серии А

Среди травмированных у римлян значатся Эдин Джеко, Даниэле Де Росси, Лоренцо Пеллегрини, Лука Пеллегрини и Стефан Эль-Шаарави.

«Дженоа»

Футболисты «Дженоа» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице Серии A, набрав 16 очков.

На счету «грифонов» четыре победы, четыре ничьи и семь поражений.

В ноябре и декабре команда не побеждала, сыграла вничью с «Сампдорией» (1:1) и СПАЛом (1:1), а также проиграла «Интеру» (0:5), «Наполи» (1:2) и «Торино» (1:2).

7 декабря пост главного тренера «Дженоа» занял Чезаре Пранделли, сменивший Ивана Юрича, который не продержался в этой должности и двух месяцев.

В лазарете «Дженоа» находятся Доменико Кришито, Лука Маццителли и Николас Сполли.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ромы» — 1.47, победа «Дженоа» — 6.90, ничья — 5.00.

Все прогнозы на Серию А

«Волки» пока неудачно выступают во внутреннем первенстве, но время на исправление ситуации у них есть, тем более что Лига чемпионов ушла на перерыв.

У римлян частенько возникают проблемы в обороне, однако забивают они регулярно, так что ждем от них как минимум два гола. Предлагаем присмотреться к ставке «индивидуальный тотал хозяев больше 2» за 1.85.

Еще один вариант — «победа "Ромы" и тотал больше 2,5» за 2.07. Обе команды имеют неплохой атакующий потенциал, но пока не могут наладить игру в обороне. Голы вполне вероятны с обеих сторон, а вот победить должны римляне на правах хозяев. 0