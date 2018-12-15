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    Реабилитируется ли «Интер» за провал в Лиге чемпионов?

    «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки на матч итальянской Серии А 15 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Интер Удинезе
    Прогноз на «Интер» — «Удинезе»
    Мауро Икарди
    В субботу, 15 декабря, в рамках 16 тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Удинезе». Встреча, которая пройдет на «Джузеппе Меацца», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Интер» — «Удинезе».
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    «Интер»

    «Нерадзурри» накануне завершили выступление в Лиге чемпионов. В поединке с голландским ПСВ, в котором «Интеру» нужна была победа, он сыграл 1:1 и занял третье место в своем квартете, и перебрался в Лигу Европы.

    И теперь с учетом матчей во всех турнирах подопечные Лучано Спалетти не могут победить в четырех поединках кряду, где они два раза проиграли два раза сыграли вничью.

    На внутренней арене «змеи» на знают радости победы два матча. Сперва они поделили очки в Риме с «Ромой» (2:2), а в минувшем туре Серии А «интеристы» проиграли лидеру чемпионата «Ювентусу» (0:1) в гостях.

    После 15 туров итальянского первенства «черно-синие» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков и отстают от второго «Наполи» на шесть пунктов.

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    • Семь домашних встреч в этой Серии А принесли «Интеру» пять побед, одну ничью и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 15:4.

    «Удинезе»

    «Черно-белые» перед 16 игровым днем в чемпионате Италии находятся в двух очках от зоны вылета. На данный момент у них 13 баллов в копилке.

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    «Зебры» за последние пять матчей выиграли только одни раз, когда в 13 туре на своем поле обыграли «Рому» со счетом 1:0. В следующем матче команда Давида Никола поделила очки с «Сассуоло» (0:0) в гостях, а в минувшем туре уступила в родных стенах «Аталанте» — 1:3.

    На выезде в этом розыгрыше Серии А «Удинезе» провел семь встреч, в которых одержал одну победу, три матча свел вничью и столько же проиграл, разница мячей — 8:9.

    Календарь и таблица Серии А

    В прошлом сезоне итальянского чемпионата «Уденезе» в Милане выиграл у «Интера» со счетом 3:1, а в Удине «нерадзурри» взяли убедительный реванш — 4:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.35.

    На победу гостей дают — 9.50, ничья оценена — в 5.50.

    «Интер» после провала в Лиге чемпионов постарается реабилитироваться перед своими болельщиками и должен одержать убедительную победу над одним из аутсайдеров чемпионата. 0

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    Прогноз на «Интер» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98. В субботу, 15 декабря, в рамках 16 тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет «Удинезе». Встреча, которая пройдет на «Джузеппе Меацца», начнется в 20:00 по мск.
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