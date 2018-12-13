«Генк» — «Сарпсборг 08». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

«Генк»
«Магистры» перед заключительным туром группового раунда ЛЕ занимают в своей группе первое место, заработав в пяти играх восемь баллов. Команды, которые их преследуют, имеют на 1, 2 и 3 очка меньше соответственно. Даже четвертый «Сарпсборг 08» с 5 пунктами может претендовать на выход в плей-офф.
В пером туре «Генк» обыграл дома шведский «Мальме» (2:0), во второй игре бельгийцы проиграли норвежскому коллективу в гостях со счетом 1:3.
Два матча против турецкого «Бешикташа» принесли «шахтерам» четыре очка — победа на выезде (4:2) и мировая на своей территории — 1:1. В минувшем игровом дне подопечные Филиппа Клемана привезли ничью из Швеции — 2:2.
В чемпионате Бельгии «Генк» лидирует после 18 туров, имея в своем активе 39 баллов и опережает второй «Антверпен» на четыре пункта.
«Сарпсборг 08»
Норвежский коллектив после пяти туров на групповом этапе ЛЕ занимает четвертое место, набрав в этих встречах пять очков. Для выхода в плей-офф норвежцам обязательно нужно брать три очка в предстоящей игре и надеяться на благоприятный результат в Турции.
Стартовал «Сарпсборг 08» с выездного поражения от «Бешикташа» со счетом 1:3. Затем с таким же результатом одолел в родных стенах предстоящего противника.
Игры со шведским «Мальме» принесли «бело-голубым» два очка — оба поединка между этими командами завершились вничью со счетом 1:1. В минувшем туре они уступили на своей арене туркам (2:3), ведя в два мяча после первого тайма.
В недавно завершившемся чемпионате Норвегии «Сарпсборг 08» набрал 41 балл и занял только восьмое место среди 16 команд.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Генка» — 1.35, победа «Сарпсборга 08» — 9.00, ничья — 5.70.
Бельгийцам для выхода из группы будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке, но «Генк», скорее всего, постарается не отдать первое место и должен обыграть норвежцев. 0