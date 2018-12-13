«Генк» — «Сарпсборг 08». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

В заключительном туре Лиги Европы группы I бельгийский «Генк» на своей арене 13 декабря примет норвежский «Сарпсборг 08». Матч начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Генк» — «Сарпсборг 08».

«Генк»

«Магистры» перед заключительным туром группового раунда ЛЕ занимают в своей группе первое место, заработав в пяти играх восемь баллов. Команды, которые их преследуют, имеют на 1, 2 и 3 очка меньше соответственно. Даже четвертый «Сарпсборг 08» с 5 пунктами может претендовать на выход в плей-офф.

В пером туре «Генк» обыграл дома шведский «Мальме» (2:0), во второй игре бельгийцы проиграли норвежскому коллективу в гостях со счетом 1:3.

Два матча против турецкого «Бешикташа» принесли «шахтерам» четыре очка — победа на выезде (4:2) и мировая на своей территории — 1:1. В минувшем игровом дне подопечные Филиппа Клемана привезли ничью из Швеции — 2:2.

В чемпионате Бельгии «Генк» лидирует после 18 туров, имея в своем активе 39 баллов и опережает второй «Антверпен» на четыре пункта.

«Сарпсборг 08»

Норвежский коллектив после пяти туров на групповом этапе ЛЕ занимает четвертое место, набрав в этих встречах пять очков. Для выхода в плей-офф норвежцам обязательно нужно брать три очка в предстоящей игре и надеяться на благоприятный результат в Турции.

Стартовал «Сарпсборг 08» с выездного поражения от «Бешикташа» со счетом 1:3. Затем с таким же результатом одолел в родных стенах предстоящего противника.

Игры со шведским «Мальме» принесли «бело-голубым» два очка — оба поединка между этими командами завершились вничью со счетом 1:1. В минувшем туре они уступили на своей арене туркам (2:3), ведя в два мяча после первого тайма.

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В недавно завершившемся чемпионате Норвегии «Сарпсборг 08» набрал 41 балл и занял только восьмое место среди 16 команд.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Генка» — 1.35, победа «Сарпсборга 08» — 9.00, ничья — 5.70.

Бельгийцам для выхода из группы будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке, но «Генк», скорее всего, постарается не отдать первое место и должен обыграть норвежцев. 0