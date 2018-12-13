«Арсенал» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги Европы 13 декабря 2018 года

В четверг, 13 декабря, «Арсенал» на своем поле примет «Карабах» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы E, которая пройдет на «Эмирейтс», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Карабах».

«Арсенал»

«Канониры» уже вышли в плей-офф, поэтому им абсолютно все равно, как закончится этот матч. А зная историческое отношение «Арсенала» к Лиге Европы (читай, экс-Кубка УЕФА), можно предположить, что исход поединка будет если не удивительным, то точно не будничным.

По итогам пяти туров группового раунда подопечные Унаи Эмери имеют 13 очков в активе после четырех побед и одной ничьей. На три балла от них отстает лиссабонский «Спортинг», но поскольку в личных встречах преимущество на стороне лондонцев, то последние уже досрочно выиграли квартет.

Почти неплохо дела «Арсенала» складываются и в первенстве Англии, где после 16-ти туров коллектив лишь по разнице мячей не проходит в зону Лиги чемпионов. Всего с учетом всех турниров клуб не проигрывает уже 21 матч.

«Карабах»

Переиграв в четвертом туре на выезде украинскую «Ворсклу» со счетом 1:0, «Карабах» таким образом добыл первые баллы в этой Лиге Европы, забил первый гол и продлил свою беспроигрышную серию, которая достигла пяти матчей кряду.

С тремя очками азербайджанский клуб расположился на последнем месте в своем квартете, но отстает от англичан на 10 очков, от «Спортинга» — на семь баллов. И только у «Ворсклы» столько же пунктов.

Календарь и таблица Лиги Европы

Лучше дела у подопечных Гурбана Гурбанова складываются на внутренней арене, но и здесь есть проблемы. По итогам 14-ти туров «Карабах» идет на втором месте с отставанием в три очка от лидера «Нефтчи».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 6,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет с преимуществом в четыре или более гола за 5,50. 0