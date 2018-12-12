«Виктория» — «Рома». Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

У «Ромы» больше шансов на победу в этом матче

В рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся команды «Виктория Пльзень» и «Рома». Поединок состоится на стадионе «Дусан Арена» в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Виктория» — «Рома».

«Виктория» Пльзень

Для чешского клуба предстоящий поединок имеет важное значение, поскольку от него будет зависеть участие в еврокубках будущей весной. Пока что команда «Виктория Пльзень» находится на третьей позиции с 4 очками. Такое же количество баллов и у московского «ЦСКА».

В нынешнем розыгрыше на групповой стадии Лиги чемпионов чешской команде удавалось победить лишь раз — на выезде против «армейцев» со счетом 1-2. Кроме этого, было три поражения кряду и в самом начале турнира ничья. От «Реала» и «Ромы» хозяева дважды терпели разгромное поражение с одинаковым счетом 0-5 и 5-0 соответственно.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Пропускает третья команда группы G много — за 5 игр 15 голов. Стоит отметить, что 8 последних поединках Лиги чемпионов с участием «Виктории Пльзень» заканчивались с общим тоталом больше 2,5.

Из отсутствующих стоит отметить Крменчика, который находится в лазарете клуба.

«Рома»

Команда Ди Франческо располагается на второй строчке и имеет в своем активе 9 очков. Теоретически римский клуб может догнать «Реал», но вряд ли разница мячей позволит ему выйти с группы с первого места.

«Рома» побеждала в группе G три раза. Помимо этого было 2 поражения от «галактикос». В матчах с «Викторией» и «ЦСКА» «римляне» набирали 3 балла. Вполне вероятно, что следующий поединок не станет исключением.

Есть очень высокая вероятность ротации состава со стороны Ди Франческо. По большому счету задача по выходу из группы решена. Можно ожидать замен сразу на нескольких позициях.

В списке травмированных футболистов находится Джеко.

Прогноз

В последних двух встречах между этими командами сильнейшей была именно «Рома». Первый матч групповой стадии нынешнего розыгрыша ЛЧ закончился со счетом 5-0 в пользу итальянской команды. Букмекеры считают, что шансы на победу у обеих команд практически равны — 2,70 против 2,65 в пользу «Ромы».

Мы считаем, что сенсации на «Дусан Арене» не будет. Конечно, хозяева попытаются создать проблемы оппоненту, но вряд ли это позволит им огорчить «римлян». Рекомендуемая ставка — «Фора 2 (0)». На этот исход дается коэффициент 1,91. 0