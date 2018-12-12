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    «Виктория Пльзень» — «Рома»: сенсации не будет

    «Виктория» — «Рома». Прогноз на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Рома Футбол Италии
    Прогноз на «Виктория» — «Рома»
    У «Ромы» больше шансов на победу в этом матче
    В рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся команды «Виктория Пльзень» и «Рома». Поединок состоится на стадионе «Дусан Арена» в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Виктория» — «Рома».
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    «Виктория» Пльзень

    Для чешского клуба предстоящий поединок имеет важное значение, поскольку от него будет зависеть участие в еврокубках будущей весной. Пока что команда «Виктория Пльзень» находится на третьей позиции с 4 очками. Такое же количество баллов и у московского «ЦСКА».

    В нынешнем розыгрыше на групповой стадии Лиги чемпионов чешской команде удавалось победить лишь раз — на выезде против «армейцев» со счетом 1-2. Кроме этого, было три поражения кряду и в самом начале турнира ничья. От «Реала» и «Ромы» хозяева дважды терпели разгромное поражение с одинаковым счетом 0-5 и 5-0 соответственно.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Пропускает третья команда группы G много — за 5 игр 15 голов. Стоит отметить, что 8 последних поединках Лиги чемпионов с участием «Виктории Пльзень» заканчивались с общим тоталом больше 2,5.

    Из отсутствующих стоит отметить Крменчика, который находится в лазарете клуба.

    «Рома»

    Команда Ди Франческо располагается на второй строчке и имеет в своем активе 9 очков. Теоретически римский клуб может догнать «Реал», но вряд ли разница мячей позволит ему выйти с группы с первого места.

    «Рома» побеждала в группе G три раза. Помимо этого было 2 поражения от «галактикос». В матчах с «Викторией» и «ЦСКА» «римляне» набирали 3 балла. Вполне вероятно, что следующий поединок не станет исключением.

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    Есть очень высокая вероятность ротации состава со стороны Ди Франческо. По большому счету задача по выходу из группы решена. Можно ожидать замен сразу на нескольких позициях.

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    Прогноз

    В последних двух встречах между этими командами сильнейшей была именно «Рома». Первый матч групповой стадии нынешнего розыгрыша ЛЧ закончился со счетом 5-0 в пользу итальянской команды. Букмекеры считают, что шансы на победу у обеих команд практически равны — 2,70 против 2,65 в пользу «Ромы».

    Мы считаем, что сенсации на «Дусан Арене» не будет. Конечно, хозяева попытаются создать проблемы оппоненту, но вряд ли это позволит им огорчить «римлян». Рекомендуемая ставка — «Фора 2 (0)». На этот исход дается коэффициент 1,91. 0

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    Прогноз на «Виктория» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся команды «Виктория Пльзень» и «Рома». Поединок состоится на стадионе «Дусан Арена» в 20:55 по московскому времени.
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