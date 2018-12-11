«Галатасарай» — «Порту». Прогноз на матч 6 тура группы D Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

В матче 6 тура группы D Лиги чемпионов сыграют команды «Галатасарай» и «Порту». Поединок состоится на стадионе «Тюрк Телеком» в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Галатасарай» — «Порту».

«Галатасарай»

В Лиге чемпионов этого года команде Терима Фатиха не удается показывать стабильный футбол. По результатам 5 матчей турецкий клуб занимает 3 место и имеет в своем активе 4 очка. При этом стоит отметить, что все 4 пункта были набраны только в домашних стенах, поскольку на выезде «Галатасарай» лишь проигрывал.

Таким образом, турецкая команда трижды проиграла, один раз играла вничью и один раз набирала 3 балла. Есть некоторые интересные моменты касательно забитых и пропущенных голов. На домашнем поле в этом году в ЛЧ «Галатасарай» не пропустил ни одного мяча.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В 6 из 7 последних встреч в этом европейском турнире с участием «Галатасарая» заканчивались с общим тоталом меньше 2,5. Кроме того, стоит отметить, что в 4 последних играх нынешнего группового этапа подопечным Фатиха ни разу не удалось поразить ворота соперника.

Из травмированных в лазарете находятся Акбада, Бельханда и Гюмош. Также отсутствует Азиз из-за перебора желтых карточек.

«Порту»

У «Порту» все хорошо. Команда обеспечила себе досрочный выход из группы. Таким образом, подопечным Серджио Консейсау гарантирована европейская весна. Независимо от того, как закончиться матч в Турции, португальский клуб выйдет с группы D с первой строчки.

«Порту» ни разу не потерпел поражения. Один раз была ничья и четыре раза победа. На выезде клуб заработал 4 очка благодаря ничьей и победе. Стоит отметить, что команда Консейсау в Лиге чемпионов побеждает в четырех играх подряд.

У «Порту» есть травмированные. Это Абубакар. Такой футболист как Корона не сможет принять участие в предстоящей встрече из-за дисквалификации.

Прогноз

Первый матч между этими команда закончился с минимальной победой «Порту». По статистике особого перевеса в сторону португальского клуба замечено не было. В этот раз букмекеры отдают предпочтение «Галатасараю» — 2,28 против 3,35.

Хозяева будут сильно мотивированны, поскольку потеря очков может стоить «Галатасараю» вылета из еврокубков.

Учитывая беспроигрышную статистику турецкого клуба на домашнем стадионе в ЛЧ и количество голов, пропущенных на «Тюрк Телеком», предлагаем поставить на исход «1Х и ТМ 2,5». Его оценивают коэффициентом 2,46. 0