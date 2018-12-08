«Валенсия» — «Севилья». Прогноз на матч 15 тура испанской Примеры 8 декабря 2018 года

В случае победы «Валенсия» может подняться вверх на несколько строчек

В 15 туре испанской Примеры встретятся команды «Валенсия» и «Севилья». Поединок состоится на стадионе «Месталья» в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Севилья».

«Валенсия»

В этом сезоне «летучие мыши» много играют вничью. Пока что побеждать подопечным Тораля удается не часто. Тем не менее его команда довольно цепкая и недооценивать нынешнюю «Валенсию» не стоит. Сейчас клуб находится на 14 месте с 17 очками.

В последних 6 играх «Валенсия» заработала 8 очков. В пяти из шести последних игр на домашнем поле футболисты Тораля не смогли заработать 3 пункта. В общей сложности за этот период удалось набрать лишь 7 баллов и в основном за счет победы над «Райо Вальекано» дома со счетом 3-0.

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В шести играх Примеры «летучие мыши» пропустили 4 гола. На «Месталье» соперникам не удается забивать более одного мяча уже около месяца. Вполне возможно, что «Севилье» тоже никто не даст сильно разгуляться.

В лазарете «Валенсии» никого нет. Восстановившиеся Родриго и Гамейро примут участие в предстоящем поединке.

«Севилья»

«Красно-белые» набрали ход, и сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. Отставание от лидера чемпионата Испании — «Барселоны» — составляет всего один балл.

В шести последних поединках внутреннего первенства «Севилья» заработала 11 пунктов из 18 возможных. Ситуация с последними выездными играми обстоит немного хуже, поскольку за шесть матчей было выиграно лишь два из них, при этом дважды судьи зафиксировали ничью и два раза «севильцы» проиграли своим соперникам.

Стоит отметить, что играя в гостях в чемпионате Испании нынешнего сезона, подопечные Пабло не выигрывают уже третью игру кряду. Футболисты «Севильи» попытаются прервать эту серию, но вряд ли встреча с «Валенсией» станет легкой прогулкой.

В списке травмированных Навас и Гоналон, однако первый может попасть в заявку.

Очные встречи

Валенсия побеждала в 6 из 7 домашних поединков против «Севильи» во всех турнирах. Кроме того, в 5 из 6 игр «летучим мышам удавалось выигрывать и в тайме, и в матче.

Что касается голов, то здесь тоже есть о чем поговорить. Играя против "Севильи", "Валенсия" не пропускает в свои ворота уже третий матч подряд. В пяти из шести игр, проводившихся в домашних стенах, хозяева предстоящей встречи забивали более двух мячей в ворота "красно-белых".

Прогноз

Так как в 5 из 6 домашних встреч "Валенсии" с "Севильей" забивалось более двух голов, то можно предположить, что и в завтрашней игре команды устроят перестрелку. На победу хозяев букмекеры дают коэффициент 2,23, а на то, что три очка заберут гости — 3,25.

Учитывая статистику очных матчей и любовь "летучих мышей" к ничейным результатам, можно взять исход "1Х и ТБ 2,5" с коэффициентом 2,80.

"Севилья" вполне способна прервать свою серию без забитых голов в матчах против "Валенсии". Можно поставить на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 2,5. На это букмекеры дают коэффициент 2,25. 0