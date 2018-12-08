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    «Ливерпуль» попытается увезти три очка с «Виталити»

    «Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз на матч 16 тура английской Премьер-лиги 8 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Ливерпуль
    Прогноз на «Борнмут» — «Ливерпуль»
    В последнем матче «мерсисайдцы» одержали волевую победу над «Бернли»
    В первом поединке 16 тура АПЛ сойдутся команды «Борнмут» и «Ливерпуль». Матч состоится на стадионе «Виталити». Начало встречи в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Ливерпуль».
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    «Борнмут»

    Эдди Хоу и его подопечные находятся в довольно неплохом положении. Сейчас команда занимает седьмое место и имеет 23 очка в своем активе. Вишни в случае положительного результата могут обогнать «Эвертон», который находится на строчку выше только из-за разницы мячей. Тем не менее победить «Ливерпуль» даже у себя дома будет нелегко.

    В последних шести матчах АПЛ «Борнмут» набрал 6 очков. Не самый лучший результат и по этому показателю клуб занимает 13 позицию в турнире. С домашними поединками ситуация немного — в шести последних играх было заработано 10 пунктов. Два поражения в домашних стенах кряду «вишням» удалось прервать победой над «Хаддерсфилдом».

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    Пропускает «Борнмут» практически так же, как и забивает — 25 забитых против 22 пропущенных. Хозяева не могут сохранить свои ворота неприкосновенными уже 5 матчей подряд, и в этих встречах забивалось в общей сложности более двух мячей. Тоже самое касается трех последних выступлений на «Виталити».

    Не помогут своей команде Смит и Кук, которые находятся в лазарете. Под вопросом участие Гослинга.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» является второй командой нынешнего розыгрыша АПЛ, которой до сих пор удавалось избегать поражений. Продлят ли эту серию «мерсисайдцы» и добавят ли в свой актив еще 3 балла? Вполне вероятно.

    На данный момент подопечные Клоппа находятся на второй строчке с 39 пунктами. «Тоттенхэм» отстает на 6 баллов, а отрыв от лидера турнира «Ман Сити» составляет 2 очка. Форма команды впечатляет, ведь в новом сезоне Премьер-лиги «красные» ни разу не проиграли.

    В последних шести матчах «Ливерпуль» набрал 16 очков, при этом в 4 последних ни разу их не потерял. На выезде статистика практически такая же. Из 6 встреч четыре выиграно и две сыграно вничью.

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    Не менее интересная статистика «мерсисайдцев» в плане голов. За 15 поединков им удалось наколотить 30 мячей, при этом пропущено было всего лишь шесть. В последних шести встречах в ворота «Ливерпуль» влетало не более одного гола. Такая же ситуация и с последними выездными матчами.

    В предстоящей игре Клопп не сможет использовать Окслейда-Чемберлейна и Гомеса. Эти футболисты травмированы. Мане, Соланке и Робертсон могут оказаться в заявке на матч.

    Прогноз

    Каждый из пяти последних поединков между этими командами заканчивался с общим тоталом ТБ 2,5 и «Ливерпуль» огорчал вратаря соперников не менее двух раз за игру. Учитывая нынешнюю форму «красных», можно предположить, что они смогут забрать себе 3 очка. Таким образом, неплохим вариантом будет исход «Победа "Ливерпуля" и ТБ 2,5» за 2,25.

    «Ливерпуль» побеждал и в тайме, и в матче в 7 из 9 последних поединков во всех турнирах против «Борнмута». В предстоящей встрече «мерсисайдцы» могут улучшить эту статистику. Букмекеры оценивают этот исход коэффициентом 3,90. 0

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    Прогноз на «Борнмут» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. В первом поединке 16 тура АПЛ сойдутся команды «Борнмут» и «Ливерпуль». Матч состоится на стадионе «Виталити». Начало встречи в 15:30 по московскому времени.
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