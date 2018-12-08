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    «Спартак» против «Анжи»: третий матч, третий тренер, все тот же результат?

    В матче 17-го тура чемпионата России «Анжи» будет принимать «Спартак». Матч пройдет 8 декабря на «Анжи-Арене». Начало встречи — в 20:00 мск.

    Прогноз на В матче 17-го тура чемпионата России «Анжи» будет принимать «Спартак»
    Олег Кононов
    Прогноз на В матче 17-го тура чемпионата России «Анжи» будет принимать «Спартак».
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    «Анжи»

    «Анжи» подходит к заключительному матчу в году без какой-либо ясности касательно будущего и на тринадцатом месте в турнирной таблице РПЛ — в предыдущих шестнадцати турах команда набрала 15 очков.

    Предыдущую победу в чемпионате подопечные Магомеда Адиева добыли еще в начале ноября, обыграв «Енисей» (2:1). После этого махачкалинцы проиграли тульскому «Арсеналу» (0:2) и дважды сыграли вничью — с «Рубином» (1:1) и с «Уфой» (0:0).

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    «Анжи» испытывает серьезные проблемы с результативной игрой — команда лишь дважды в текущем сезоне забивала в РПЛ по два гола за матч, а всего отличилась 9 раз. Это худший результат в лиге наряду с «Крыльями Советов».

    На своем поле «Анжи» одержал в текущем чемпионате две победы при двух ничьих и трех поражениях.

    «Спартак»

    «Спартак» после прихода в команду Олега Кононова провел четыре матча, в которых одержал две победы при одном поражении и одной ничьей.

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    В Лиге Европы «красно-белые» на своем поле проиграли «Рапиду» (1:2), а в первом матче Кубка России дома не смогли обыграть «Урал» — 1:1. В то же время обе победы были добыты в РПЛ, и тоже дома — 3:1 над «Крыльями Советов» и 2:1 над «Локомотивом».

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    • Благодаря двум победам «красно-белым» удалось улучшить свое положение в турнирной таблице — после шестнадцати туров «Спартак», набрав 25 очков, идет четвертым. При этом у команды есть шансы завершить год как в тройке лучших (правда, нужно не только побеждать, но и надеяться на осечку ЦСКА), так и в середине таблицы.

    На выезде «Спартак» в текущем чемпионате одержал две победы при четырех ничьих и одном поражении (0:2 от «Уфы» в последнем матче до прихода Кононова).

    Прогноз

    На победу хозяев в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,90, на ничью — 3,76, на победу гостей — 1,57.

    В текущем сезоне «Спартак» и «Анжи» встречались уже дважды. Интересно, что в каждом из матчей «красно-белые» играли под руководством разных тренеров, однако добились одинакового результата. И встреча первого круга РПЛ под руководством Массимо Карреры, и матч Кубка России под руководством Рауля Рианчо завершились минимальными победами «Спартака» — 1:0.

    Сейчас «Спартак» должен вновь побеждать «Анжи» и заканчивать непростой год на мажорной ноте. Рискнем предположить, что «красно-белые» впервые при Кононове сохранят свои ворота сухими.

    Наш прогноз на матч — победа «Спартака» и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 2,06.

    Также можно сделать ставку «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,73. 0

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    Прогноз на В матче 17-го тура чемпионата России «Анжи» будет принимать «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73.
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