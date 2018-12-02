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    Настроится ли ПСЖ на игру чемпионата?

    «Бордо» — ПСЖ. Прогноз на матч чемпионата Франции 2 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Бордо ПСЖ
    Прогноз на «Бордо» — ПСЖ
    Футболисты «Бордо»
    В воскресенье, 2 декабря, в 15 туре французской Лиги 1 «Бордо» примет на своем поле ПСЖ. Начало матча — в 23:00 по мск. Прогноз на «Бордо» — ПСЖ.
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    «Бордо»

    Перед 15 туром в чемпионате Франции «Бордо» расположился на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков, опережаю опасную зону на пять пунктов.

    «Жирондинцы» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигышную серию. За этот период «Бордо» четыре раза сыграл вничью (с «Лионом», «Каном», и «Дижоном» в чемпионате), а также с «Зенитом» в Лиге Европы.

    А еще смог одолеть накануне на евроарене чешскую «Славию» (2:0), забив второй гол на пятой компенсированной минуте.

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    • На своем поле «Бордо» провел семь матчей в этом сезоне Лиги 1, где три игры выиграл, две свел вничью и столько же проиграл, разница мячей — 9:7.

    ПСЖ

    В чемпионате Франции у команды Тухеля 100%-й результат, в активе у «красно-синих» 42 очка и 15-очковое опережение от ближайшего преследователя.

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    В прошедший мид-уик парижане провели непростой поединок против английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, в котором одолели финалиста прошлого сезона чемпионской лиги со счетом 2:1.

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    На выезде в этом розыгрыше Лиги 1 ПСЖ в шести матчах одержал шесть побед, разница забитых и пропущенных — 19:4.

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    Прогноз

    «Бордо» сейчас находится в неплохой форме, «жирондинцы» постараются дать бой ПСЖ, у которых по некоторым данным игру могут пропустить лидеры Неймар и Мбаппе.

    Прогнозируем, что парижане не смогут сохранить свои ворота на замке. 0

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    Прогноз на «Бордо» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В воскресенье, 2 декабря, в 15 туре французской Лиги 1 «Бордо» примет на своем поле ПСЖ. Начало матча — в 23:00 по мск.
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