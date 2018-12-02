«Бордо» — ПСЖ. Прогноз на матч чемпионата Франции 2 декабря 2018 года

«Бордо»
Перед 15 туром в чемпионате Франции «Бордо» расположился на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков, опережаю опасную зону на пять пунктов.
«Жирондинцы» на данный момент имеют 5-матчевую беспроигышную серию. За этот период «Бордо» четыре раза сыграл вничью (с «Лионом», «Каном», и «Дижоном» в чемпионате), а также с «Зенитом» в Лиге Европы.
А еще смог одолеть накануне на евроарене чешскую «Славию» (2:0), забив второй гол на пятой компенсированной минуте.
На своем поле «Бордо» провел семь матчей в этом сезоне Лиги 1, где три игры выиграл, две свел вничью и столько же проиграл, разница мячей — 9:7.
ПСЖ
В чемпионате Франции у команды Тухеля 100%-й результат, в активе у «красно-синих» 42 очка и 15-очковое опережение от ближайшего преследователя.
В прошедший мид-уик парижане провели непростой поединок против английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, в котором одолели финалиста прошлого сезона чемпионской лиги со счетом 2:1.
На выезде в этом розыгрыше Лиги 1 ПСЖ в шести матчах одержал шесть побед, разница забитых и пропущенных — 19:4.
В сезоне 2017/18 «Бордо» на своем поле минимально проиграл ПСЖ (0:1), а в Париже «жирондинцы» были разгромлены со счетом 2:6.
Прогноз
«Бордо» сейчас находится в неплохой форме, «жирондинцы» постараются дать бой ПСЖ, у которых по некоторым данным игру могут пропустить лидеры Неймар и Мбаппе.
Прогнозируем, что парижане не смогут сохранить свои ворота на замке. 0