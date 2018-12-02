«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ 2 декабря 2018 года

В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм». Начало матча — в 17:05 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Тоттенхэм».

«Арсенал»

Когда «Арсенал» проиграл в первых двух стартовых турах, казалось, что команду ожидает продолжение той же истории, что команда переживала при Арсене Венгере. Тем не менее, правы были те, кто указывал на то, что эти поражения случились против «Манчестер Сити» и «Челси», поэтому «Канониров» рано хоронить.

Календарь и таблица АПЛ

Начиная с третьего тура АПЛ коллектив отметился 11-матчевой победной серией во всех турнирах, благодаря чему быстро стал участником борьбы за место в Лиге чемпионов. Соперником, который остановил команду, стал «Кристал Пэлас» — земляки сыграли вничью 2:2.

Именно с этого поединка началась пусть небольшая — три встречи, но все же безвыигрышная серия подопечных Унаи Эмери в чемпионате. Тем не менее, к северолондонскому дерби «Арсенал» подходит после двух побед в разных турнирах.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» не слишком убедительно провел первые два месяца осени после классного августа, в котором одолел всех трех соперников в стартовых турах. Домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в конце октября лишь подчеркнуло эти проблемы коллектива.

Тем не менее, похоже, именно этот поединок подстегнул подопечных Маурисио Почеттино, которые имели все шансы не проиграть в том матче. С тех пор они не знают другого результата, кроме побед.

Тем самым на сегодня «Шпоры» установили шестиматчевую победную победную серию, в двух последних поединках которой сумели одолеть «Челси» (3:1) и «Интер» (1:0). Это настроение важно для лондонцев, с учетом того, что в случае поражения непримиримые земляки окажутся выше, а победа того же «Челси» приведет к выпадению из зоны Лиги чемпионов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет , и обе команды забьют за 3,75. 0