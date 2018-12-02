ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группеЛига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс Вирджил ван ДейкАПЛ. «МанСити» сыграет с «Борнмутом», «МЮ» в гостях у «Саутгемптона» Эмильяно ВеласкесПримера. «Реал» встретится с «Валенсией», «Барселона» против «Вильярреала»
  • 00:12
    • Хованцев назвал составы сборной России на эстафеты в Поклюке
  • 22:23
    • Сборная России в овертайме вырвала победу у команды Финляндии
  • 22:03
    • «Химки» обыграли «Панатинаикос» в Евролиге
  • 21:37
    • «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд
  • 21:24
    • «Рубин» не удержал победный счет в матче с «Динамо»
  • 21:07
    • Каррера заявил об отсутствии серьезных предложений
  • 19:25
    • Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Арсенал» одолеет «Тоттенхэм» и будет в зоне ЛЧ

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ 2 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм
    Прогноз на «Арсенал» — «Тоттенхэм»
    Победитель дерби точно останется в топ-четверке после 14-го тура
    В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм». Начало матча — в 17:05 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Тоттенхэм».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Арсенал»

    Когда «Арсенал» проиграл в первых двух стартовых турах, казалось, что команду ожидает продолжение той же истории, что команда переживала при Арсене Венгере. Тем не менее, правы были те, кто указывал на то, что эти поражения случились против «Манчестер Сити» и «Челси», поэтому «Канониров» рано хоронить.

    Календарь и таблица АПЛ

    Начиная с третьего тура АПЛ коллектив отметился 11-матчевой победной серией во всех турнирах, благодаря чему быстро стал участником борьбы за место в Лиге чемпионов. Соперником, который остановил команду, стал «Кристал Пэлас» — земляки сыграли вничью 2:2.

    Именно с этого поединка началась пусть небольшая — три встречи, но все же безвыигрышная серия подопечных Унаи Эмери в чемпионате. Тем не менее, к северолондонскому дерби «Арсенал» подходит после двух побед в разных турнирах.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» не слишком убедительно провел первые два месяца осени после классного августа, в котором одолел всех трех соперников в стартовых турах. Домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в конце октября лишь подчеркнуло эти проблемы коллектива.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Тем не менее, похоже, именно этот поединок подстегнул подопечных Маурисио Почеттино, которые имели все шансы не проиграть в том матче. С тех пор они не знают другого результата, кроме побед.

  • Они решают. Топ-5 атакующих трио Европы
  • От Неймара, Мбаппе и Кавани до Месси, Коутиньо и Суареса
  • 28/11/2018

    • Тем самым на сегодня «Шпоры» установили шестиматчевую победную победную серию, в двух последних поединках которой сумели одолеть «Челси» (3:1) и «Интер» (1:0). Это настроение важно для лондонцев, с учетом того, что в случае поражения непримиримые земляки окажутся выше, а победа того же «Челси» приведет к выпадению из зоны Лиги чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,62, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет , и обе команды забьют за 3,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Енисей — Ахмат
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Анжи — Уфа
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 20:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Завтра в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Завтра в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018     «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • 15:43 25/11/2018     Юрген Клопп
  • Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
    • 19:05 27/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Арсенал» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75. В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать на своем поле «Тоттенхэм». Начало матча — в 17:05 по Москве.
    Тоже интересно
    «Рубин» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Енисей» примет «Ахмат»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России Вчера в 21:280
  • 19:16
    • УЕФА может наказать «Спартак» за выбежавшего на поле болельщика
  • 19:07
    • IBU открыл допинг-дела в отношении четырех российских биатлонистов
  • 00:58
    • «Кардифф» сломил сопротивление «Вулверхэмптона»
    «Севилья» лидирует в Примере Футбол Примера — самая захватывающая лига в мире. Не из-за «Барсы» и «Реала»Чемпионат Испании регулярно радует и удивляет болельщиков сенсационными выступлениями команд, от которых сложно было ждать чего-то хорошего Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 00:49
    • Гол Эмбарбы принес «Райо Вальекано» победу над «Эйбаром»
  • 00:37
    • «Сент-Этьен» выиграл у «Нанта»
  • 00:24
    • «Фортуна» потерпела поражение от «Майнца»
    «Тампа-Бэй» — «Баффало» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, шайба Панарина и поражение «Баффало»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 ноября Вчера в 09:000
  • 16:44
    • Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 16:15
    • КХЛ объявила состав участников Матча звезд
  • 14:14
    • В России пройдет чемпионат мира по шахматам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие