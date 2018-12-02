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    Пошатнет ли «Алавес» лидерство «Севильи»?

    «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч Примеры 2 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Алавес Севилья
    Прогноз на «Алавес» — «Севилья»
    В случае победы «Алавес» догонит «Севилью»
    В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» будет принимать на своем поле «Севилью». Начало матча — в 22:45 по мск. Прогноз на «Алавес» — «Севилья».
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    «Алавес»

    «Алавес» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 23 очка и лишь на три балла отстает от первой позиции. В последних шести матчах чемпионата Испании «Славные» выиграли четыре встречи и две проиграли.

    В этот период был повержен мадридский «Реал» (1:0) дома и с таким же результатом — «Сельта» в гостях. Также в домашних играх подопечные Абелардо одолели «Вильярреал» и «Уэску» (по 2:1).

    В этот перид баскский коллектив проиграл в выездных матчах «Эйбару» (1:2) и «Леганесу» (0:1). Стоит команде победить своего грядущего соперника, который пребывает на вершине чемпионата, и она догонит лидера.

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    «Севилья»

    Нынешний сезон пока что удачно складывается для «Севильи». Команда редко проигрывает, а после некоторого спада в начале ноября выиграла три матча кряду, и до минувшего четверга семь поединков не знала горечи поражений во всех турнира.

    Поэтому дела в национальном первенстве для нее обстоят лучше не придумаешь. По итогам 13-ти туров подопечные Пабло Мачина лидируют в таблице, опережая на одно очко «Барселону» и на два — «Атлетико».

    В этих играх Примеры подопечные Пабло Мачина переиграли на своей территории «Уэску», «Эспаньол» (по 2:1) и «Вальядолид» (1:0), а также поделили очки в гостях с «Реал Сосьедадом» (0:0). Эту приятную для андалусцев статистику испортило поражение от «Стандарда» (0:1) на этой неделе, что поставило под вопрос выход клуба в плей-офф Лиги Европы.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Севилья» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0

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    Прогноз на «Алавес» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50. В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» будет принимать на своем поле «Севилью». Начало матча — в 22:45 по мск.
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