«Челси» — ПАОК. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги Европы УЕФА 29 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЕ «Челси» 29 ноября примет ПАОК. Начало матча — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Челси» — ПАОК.

«Челси»

До последнего времени «Челси» демонстрировал феноменальную форму, оставаясь единственным клубом из пятерки ведущих чемпионатов, кто ни разу не проигрывал в текущем сезоне. Однако поражение в последнем туре АПЛ от «Тоттенхэма» (1:3) покончило с этой серией, которая насчитывала 18 матчей.

За два тура до завершения группового раунда Лиги Европы лондонский коллектив уже может не думать об этом турнире до нового года. Подопечные Маурицио Сарри досрочно обеспечили себе место в плей-офф благодаря четырем победам в четырех поединках, и остается лишь теоретическая возможность не выиграть квартет в случае двух поражений при определенных раскладах.

Все складывалось отлично и в английском первенстве до предпоследнего тура, ведь именно тогда «Синие» потеряли очки в домашней встрече против «Эвертона» (0:0). Вместе с вышеупомянутым поражением это отбросило коллектив на четвертое место в одном балле отрыва от «Арсенала», поэтому не стоит ожидать даже близкого к основному состава в грядущей игре.

ПАОК

У ПАОКа сейчас хорошая форма во всех турнирах, что подтверждается серией из трех побед кряду в последних матчах. Если посмотреть на картину шире, то в 11-ти предыдущих поединках на всех фронтах коллектив проиграл дважды и один раз сыграл вничью.

Тем не менее, это слабо повлияло на ситуацию с подопечными Развана Луческу в Лиге Европы. По итогам четырех туров в группе L они занимают только третье место, на три очка отставая от идущего на второй позиции «Види».

Зато благоприятно идут дела в греческом чемпионате, где команда пытается избежать третьего кряду серебра и наконец выиграть золотые медали. По итогам 11-ти туров клуб из Салоник оторвался от ближайшего преследователя «Атромитоса» за пять баллов.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,80, тогда как успех гостей оценивается в 15,00, а ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0