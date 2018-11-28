«Порту» — «Шальке». Прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов 28 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЧ «Порту» 28 ноября примет на своем поле «Шальке». Начало матча в 23:00 по Москве. Прогноз на «Порту» — «Шальке».

«Порту»

Сегодня «Порту» отличается потрясающей формой на всех фронтах, где принимает участие. Команда выиграла восемь предыдущих поединков и проиграла один раз в предыдущих 15-ти встречах во всех турнирах.

Хорошо складывается для коллектива и ситуация в групповом этапе Лиги чемпионов. По итогам четырех туров подопечные Сержиу Консейсау уже одной ногой в плей-офф турнира, лидируя в квартете D с 10 очками в активе и отрывом в шесть баллов от идущего третьим «Галатасарая».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Также неплохо все обстоит для действующего чемпиона Португалии и на внутренней арене. После 10-ти туров «Драконы» лидируют с 24 пунктами, что на два больше, чем у занимающего второе место «Спортинга».

«Шальке»

В нынешнем сезоне для «Шальке» характерны постоянные перепады формы, что напоминает своеобразные американские горки. Команда чередует безвыигрышные серии с сериями из побед — вот и на минувших выходных она добилась виктории после двух поражений.

В групповом раунде Лиги чемпионов подопечные Доменико Тедеско выступают довольно успешно. По итогам четырех туров у «Кобальтовых» второе место и восемь очков после ничьих с грядущим соперником (1:1) и «Галатасараем» (0:0), а также побед над «Локомотивом» (1:0) и теми же стамбульцами (2:0).

А вот в немецком первенстве «Кобальтовые» откровенно разочаровывают своих фанатов. После 12-ти туров действующий вице-чемпион Германии идет на 14-м месте с отрывом в четыре очка от 16-й позиции, которая обязывает играть стыковые матчи за право остаться в первой Бундеслиге.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Порту» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0