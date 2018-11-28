ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» одержал шестую победу подряд НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Дадонова и шайба Овечкина «Тоттенхэм» — «Челси»АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» Гонсало ИгуаинТрансферный дайджест. 20-26 ноября
  • 13:27
    • В ФХР подтвердили назначение Знарка
  • 11:56
    • Ван Дейк: Мы уважаем ПСЖ, но «Ливерпуль» хочет выиграть этот матч
  • 10:57
    • Завершена реконструкция стадиона «Динамо»
  • 10:44
    • «Краснодар» продлил контракт с футболистом сборной Швеции
  • 09:05
    • Овечкин вышел на 15 место в списке снайперов НХЛ
  • 08:52
    • «Хьюстон» проиграл «Вашингтону», «Бостон» обыграл «Нью-Орлеан»
  • 08:00
    • Россия может попасть в одну группу с Косово в отборе к ЧЕ-2020
    Все новости спорта

    «Оренбург» продолжит успешную домашнюю серию

    «Оренбург» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч Кубка России 28 ноября 2018 года

    Кубок России Футбол России Оренбург Арсенал Тула
    Прогноз на «Оренбург» — «Арсенал» Тула
    Футболисты «Оренбурга»
    В среду, 28 ноября, в первом матче 1/4 финала Кубка России «Оренбург» на своей арене примет тульский «Арсенал». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Арсенал» Тула.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Оренбург»

    «Газовики» за последние семь встреч проиграли только один раз, когда в 14 туре РПЛ на выезде уступили «Уралу» со счетом 1:2, и т.с. прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

    В последнем своем поединке подопечные Владимира Федотова на своей территории минимально одолели «Уфу» — 1:0. С таким же результатом они переиграли и «Рубин» в 13 игровом дне РПЛ.

    С 22 очками «сине-белые» расположились на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая своего предстоящего соперника на пять баллов. Последний раз они в родных стенах проигрывали в конце сентября ЦСКА (0:1), уступив второй раз в сезоне на своем стадионе.

  • Трансферный дайджест. 20-26 ноября
  • Куда точно не перейдет Азар, сколько ПСЖ готов платить Де Ха, на чье возвращение надеются фанаты «Реала» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В этом розыгрыше Кубка России «Оренбург» успел пройти два раунда. На стадии 1/16 финала оренбуржцы выбили барнаульское «Динамо», одолев их в гостях со счетом 2:0. В следующем раунде они прошли представителя первого дивизиона «Тюмень» (1:0).

    «Арсенал» Тула

    «Оружейники» (17 очков) после первого круга чемпионата России расположились на 11 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону на три очка.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В последнее время «пряники» чередуют поражения с победами. Проиграли в гостях «Локомотиву» (1:3) и «Краснодару»(0:3) в последнем туре. Переиграли в родных пенатах «Анжи» (2:0) в чемпионате и в 1/8 финала Кубка одолели в гостях «Ахмат» с таким же счетом.

    На стадии 1/16 финала кубкового розыгрыша этого сезона «канониры» выбили второлиговый «Сахалин», обыграв их со счетом 2:1 на их арене.

    Все прогнозы на футбол

    Между собой в этом чемпионате оппоненты разошлись миром в Туле со счетом 2:2. Хозяева два раза выходили вперед, но удержать преимущество не смогли.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.30.

    На победу гостей дают — 3.65, ничья оценена — в 3.00.

    «Оренбург» в этом сезоне проигрывал на своем поле только лидерам российского футбола («Зениту» и ЦСКА). Прогнозируем, что хозяева продлят свою успешную домашнюю серию и в первой игре Кубка должны одержать победу над предстоящим соперником, но перестрахуемся и поставим на них с форой (0). 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.24
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Виктория
  • Сегодня в 20:55
    •  3.55
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  1.56
  • Прогноз на матч АЕК — Аякс
  • Сегодня в 20:55
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал
  • Сегодня в 23:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Сити
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Валенсия
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Шахтер
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монреаль — Каролина
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Завтра в 19:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Монако
  • Завтра в 20:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Завтра в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч ПСВ — Барселона
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Клаудио Раньери
  • Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статус
    • 15:53 23/11/2018     «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • 15:43 25/11/2018     Себастьян Дриусси
  • План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
    • Вчера в 09:02
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Оренбург» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60. В среду, 28 ноября, в первом матче 1/4 финала Кубка России «Оренбург» на своей арене примет тульский «Арсенал». Начало — в 16:00 по мск.
    Тоже интересно
    Евгения Медведева Прочие Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатовСМИ подвели итоги Гран-при Франции по фигурному катанию Вчера в 14:010
  • 13:13
    • Дзагоев рассказал, где хотел бы завершить карьеру
  • 11:43
    • Знарок станет консультантом сборной России
  • 11:11
    • У ЦСКА все еще есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заявил Магнуссон
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 01:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» шагнут в весну
  • 3.55
    •
  • 11:27
    • Пеллегрини и Де Росси не сыграют с «Реалом»
  • 09:44
    • Нагельсман: Я жду от «Шахтера» атакующей игры
  • 09:30
    • Йиранек: «Виктория» сделает все, чтобы отобрать очки у ЦСКА
    Игроки «Сибири» Хоккей КХЛ. Победа «Сибири», ЦСКА одолел «Витязь», рижское «Динамо» уступило СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 ноября 00:250
  • 09:18
    • «Боруссия» готова продать Пулишича в конце сезона
  • 00:09
    • Рижское «Динамо» проиграло СКА в Цюрихе
  • 23:01
    • Аллегри: «Ювентус» хочет выиграть все трофеи в этом сезоне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие