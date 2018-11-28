«Оренбург» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч Кубка России 28 ноября 2018 года

В среду, 28 ноября, в первом матче 1/4 финала Кубка России «Оренбург» на своей арене примет тульский «Арсенал». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Арсенал» Тула.

«Оренбург»

«Газовики» за последние семь встреч проиграли только один раз, когда в 14 туре РПЛ на выезде уступили «Уралу» со счетом 1:2, и т.с. прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

В последнем своем поединке подопечные Владимира Федотова на своей территории минимально одолели «Уфу» — 1:0. С таким же результатом они переиграли и «Рубин» в 13 игровом дне РПЛ.

С 22 очками «сине-белые» расположились на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая своего предстоящего соперника на пять баллов. Последний раз они в родных стенах проигрывали в конце сентября ЦСКА (0:1), уступив второй раз в сезоне на своем стадионе.

В этом розыгрыше Кубка России «Оренбург» успел пройти два раунда. На стадии 1/16 финала оренбуржцы выбили барнаульское «Динамо», одолев их в гостях со счетом 2:0. В следующем раунде они прошли представителя первого дивизиона «Тюмень» (1:0).

«Арсенал» Тула

«Оружейники» (17 очков) после первого круга чемпионата России расположились на 11 позиции в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону на три очка.

В последнее время «пряники» чередуют поражения с победами. Проиграли в гостях «Локомотиву» (1:3) и «Краснодару»(0:3) в последнем туре. Переиграли в родных пенатах «Анжи» (2:0) в чемпионате и в 1/8 финала Кубка одолели в гостях «Ахмат» с таким же счетом.

На стадии 1/16 финала кубкового розыгрыша этого сезона «канониры» выбили второлиговый «Сахалин», обыграв их со счетом 2:1 на их арене.

Все прогнозы на футбол

Между собой в этом чемпионате оппоненты разошлись миром в Туле со счетом 2:2. Хозяева два раза выходили вперед, но удержать преимущество не смогли.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.30.

На победу гостей дают — 3.65, ничья оценена — в 3.00.

«Оренбург» в этом сезоне проигрывал на своем поле только лидерам российского футбола («Зениту» и ЦСКА). Прогнозируем, что хозяева продлят свою успешную домашнюю серию и в первой игре Кубка должны одержать победу над предстоящим соперником, но перестрахуемся и поставим на них с форой (0). 0