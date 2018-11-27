«АЕК» — «Аякс». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 27 ноября 2018 года

В рамках 5-го тура ЛЧ «АЕК Афины» 27 ноября примет на своем поле «Аякс». Матч стартует в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «АЕК» — «Аякс».

«АЕК» Афины

«АЕК» проиграл все четыре стартовых матча в группе Е и пропустил за это время десять голов. Конкретно против амстердамского клуба греки играли в первом туре и безоговорочно уступили 0:3.

В последнем туре «двуглавые орлы» ездили в Мюнхен к местной «Баварии». Ничего хорошего из этого не получилось: за 90 минут команда Мариноса Узунидиса нанесла всего два удара по воротам и ни разу не попала. Сами же едва успевали дышать между моментами немецких футболистов. Как итог — поражение 0:2.

Когда в команде дефицит техничных исполнителей, приходится играть в силовой футбол. Это — отличительная черта «АЕКа».

Включительно с матчами квалификации «желто-черные» заработали 17 предупреждений от арбитров (2,13 в среднем за матч). Что удивительно, в первой «личке» против голландцев «орлы» проиграли по желтым 2:3.

«Аякс»

«Аяксиды» еще не проигрывали. После четырех туров они гордо занимают второе место с 8-ю очками в активе. За этот период голландцы сумели забить шесть голов, пропустили два.

В последнем туре была как раз вторая потеря очков: команда Эрика тен Хага спасла ничью в Лиссабоне против местной «Бенфики» (1:1). Контролируя мяч, «евреи» пропустили гол уже в середине первого тайма и до середины второго мучались в попытках отыграться (10 ударов, 4 — в створ).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Касательно примечательных характеристик, то у «Аякса» это реализация моментов на своем поле. После четырех матчей (двух домашних) ее средний процент составляет 18,8%. Для Лиги чемпионов это более, чем серьезная цифра.

Прогноз

Обе команды внезапно потеряли нескольких полезных игроков. Так, в составе «двуглавых орлов» травмы получили защитник Мариос Эконому и нападающий Виктор Клонаридис.

В рядах «евреев» не будет защитника Николаса Тольяфико (дисквалификация) и хавчика Хакима Зийеха (травма колена).

Прогнозируем, что сильнее это скажется на игре «Аякса», ведь греки и так собирались играть «от противного». Но также считаем, что выкрутится смогут лучше голландские футболисты. Скамейка дороже и длиннее, мастерство выше — хотя бы поэтому.

Тем более, в предыдущих шести играх на «Спирос Луисе» в Афинах с учетом всех турниров был всего один поединок без пропущенных мячей. Поэтому ждем голов. Наш прогноз — «1-й гол: Аякс» за 1,56. 0