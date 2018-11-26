«Бернли» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 13-го тура АПЛ 24 ноября 2018 года

В понедельник, 26 ноября в матче 13-го тура АПЛ «Ньюкасл» приедет в гости к «Бернли». Начало поединка назначено на 23:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Ньюкасл».

«Бернли»

Последнюю победу «бордовые» одержали еще в конце сентября, обыграв на выезде «Кардифф» (2:1), поле чего выдали пятиматчевую безвыигрышную серию.

На своем поле подопечные Шона Дайча сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1), после чего были разгромлены «Манчестер Сити» (0:5) на выезде и «Челси» (0:4) дома.

Выездной матч с «Вест Хэмом» закончился поражением со счетом 2:4, а в последней встрече «Бернли» на своем поле разошелся миром с «Лестером» (0:0).

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После 12 туров «Бернли» занимает 16-е место с 9 очками и разницей мячей 12-25. Лучший бомбардир — Сэм Воукс с 2 голами.

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Стивен Уорд, Джеймс Тарковски, Бен Гибсон, полузащитник Стивен Дефур и форвард Йоханн Гудмундссон.

«Ньюкасл»

Безвыигрышная серия «Ньюкасла» тянулась с самого начала сезона и завершилась только в ноябре. А вот в конце сентября и октябре «сороки» потерпели три поражения подряд.

На своем поле «Ньюкасл» уступил «Лестеру» (0:2), затем на выезде проиграл на последних минутах «МЮ» со счетом 2:3, при том, что вел со счетом 2:0 после первого тайма.

Домашний матч с «Брайтоном» завершился поражением со счетом 0:1, а выезд в гости к «Саутгемптону» обошелся без забитых голов — 0:0.

Ноябрь начался с первой победы в сезоне — дома, над «Уотфордом» (1:0). Разили успех «сороки» домашней же победой над «Борнмутом» (2:1).

В результате «Ньюкасл» с 9 очками на 14-м месте. Разница мячей 9-15, лучший бомбардир с 2 голами — Хосе Саломон Рондон, оформивший дубль в матче с «Борнмутом».

Календарь и таблица АПЛ

В матче не сыграют травмированные защитники Пол Дамметт, Джамал Ласcеллс и Джейми Стерри, хавбеки Джонджо Шелви, Мохамед Диаме и Ки Сун Юн, а также нападающий Йосинори Муто.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» уступил на выезде со счетом 0:1, но дома сыграл вничью 1:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Ньюкасл» фаворитом матча. На победу команды Бенитеса дается коэффициент 2,70, тогда как на ничью — 2,10, а на успех «Бернли» — 2,80.

Последние успехи «Ньюкасла» были домашними, на выезде команда до сих пор не блистала. «Бернли» же в последний месяц не блистал нигде и никак. Прогнозируем, что матч завершится вничью.

Обе команды мало забивают и много пропускают, но вряд ли стоит ждать голов в предстоящей встрече. Если забитые мячи и буду, то после перерыва — «Бернли» имеет тенденцию проваливаться в конце встречи. 0