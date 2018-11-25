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    «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 25 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Прогноз на «Зенит» — «Ростов»
    Бранислав Иванович
    В 15-м туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Ростов». Матч пройдет 25 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Зенит» — «Ростов».
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    «Зенит»

    «Зенит» в последнее время не может похвастаться стабильными результатами. В пяти последних поединках подопечные Сергея Семака одержали только две победы при одной ничьей и двух поражениях. При этом «Зенит» вылетел из Кубка России, уступив как раз «Ростову» со счетом 1:3.

    В предыдущем туре чемпионата России «Зенит» на выезде со счетом 0:2 проиграл ЦСКА.

    Тем не менее, питерцы пока сохраняют достаточно комфортное преимущество в РПЛ. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав в четырнадцати турах 31 очко.

    Интересно, что «сине-бело-голубые» наряду с «Анжи» являются самой бескомпромиссной командой РПЛ — подопечные Семака пока лишь раз сыграли вничью.

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    • В последнее время «Зенит» испытывает проблемы в атаке. Больше одного мяча за игру команда в предыдущий раз забивала еще 25 октября, после чего в пяти поединках подряд забивала в лучшем случае по одному мячу.

    Отметим, что во время паузы на матчи сборных «сине-бело-голубые» провели товарищеский матч с «Шальке» и одержали победу со счетом 2:1.

    «Ростов»

    «Ростов» в этом сезоне приучил своих болельщиков к тому, что выступает небольшими сериями из одинаковых результатов. Вот и в последних шести поединках подопечные Валерия Карпина сперва дважды проиграли, после чего одержали две победы, а затем дважды сыграли вничью.

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    Перед тем, как игроки отправились в сборные, «Ростов» разошелся миром с «Краснодаром» (2:2), а затем поделил очки с «Динамо» (0:0).

    До этого ростовчане выбили из Кубка России «Зенит» (3:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» после четырнадцати туров располагается на четвертой строчке. У команды в активе 23 очка, 14 забитых голов и 8 пропущенных.

    Ростовчане не так много забивают, но в то же время пропускают почти меньше всех — в РПЛ после четырнадцати матчей меньше пропущенных только у ЦСКА (7 голов).

    Интересно, что все шесть побед в чемпионате «Ростов» одержал, сохранив свои ворота сухими. Пять из шести побед были добыты со счетом 1:0.

    Прогноз

    Победа «Зенита» в этом матче оценивается коэффициентом 1,78, ничья — 3,42, а победа «Ростова» — 5,20.

    В личных встречах перевес на стороне «Зенита», который одержал 22 победы в 44 матчах при 11 ничьих и 11 поражения. Интересно, что последние три встречи команд в рамках РПЛ завершились без забитых голов — 0:0.

    Наш прогноз на матч — «Ростов» не проиграет с коэффициентом 2,08.

    Также можно рассмотреть вариант со ставкой на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,61. 0

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    Прогноз на «Зенит» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08. В 15-м туре чемпионата России «Зенит» будет принимать «Ростов». Матч пройдет 25 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 19:00 мск.
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