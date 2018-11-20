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    Сохранят ли фарерцы третью строку?

    Мальта — Фарерские острова. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 20 ноября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Мальта — Фарерские острова
    Фарерские острова — Мальта
    В заключительном туре Лиги наций сборная Мальты 20 ноября на своей арене примет национальную команду Фарерских островов. Начало поединка — в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Мальта — Фарерские острова.
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    Мальта

    «Иониты» перед заключительным туром Лиги наций занимают последнее место в своей группе, набрав в пяти играх два очка и отстают от предстоящего противника на два пункта.

    Начали новый турнир с выездного проигрыша от предстоящего противника со счетом 1:3. Во втором туре Мальта расписала мировую с Азербайджаном (1:1) дома.

    На экваторе первого круга уступила Косово (1:3) в гостях, затем вновь поделила очки с азербайджанцами (1:1). А в минувшем игровом дне была разгромлене на родной арене косоварами со счетом 0:5.

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    • На данный момент у островитян 15-матчевая безвыигрышная серия. Последняя виктория датирована июнем 2017 года (против Украины — 1:0), затем было четыре ничьих и 11 поражений.

    Фарерские острова

    Фарерцы находятся строкой выше, чем мальтийцы. Они заработали в пяти встречах Лиги наций четыре очка. От третьей строки они отстают на пять баллов.

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    Стартовали «рыбаки» с домашней победы, в которой они переиграли своего предстоящего противника — 3:1. Затем последовала череда из трех поражений и одной ничьей.

    Сперва уступили в гостях сборной Косово со счетом 0:2, потом крупно проиграли Азербайджану на своей арене (0:3). В четвертом туре расписали мировую с косоварами (1:1), а в минувшем игровом дне проиграли в Баку азербайджанцам — 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    На Мальте оппоненты между собой провели две игры. В одном поединке победу праздновали гости (2:1), а в другой хозяева — 3:2.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа сборной Фарер — 2.55, победа сборной Мальты — 3.00, ничья — 3.10.

    Этот поединок для обеих команд по сути превратился в товарищескую игру. Но гости немножко сильнее. Поэтому, предлагаем поставить — Х2 + обе забьют за 2.50. 0

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    Прогноз на Мальта — Фарерские острова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50. В заключительном туре Лиги наций сборная Мальты 20 ноября на своей арене примет национальную команду Фарерских островов. Начало поединка — в 22:45 по московскому времени.
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