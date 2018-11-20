Косово — АЗербайджан. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций в подлиге D 20 ноября 2018 года

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В 6-м туре Лиги наций сборная Косово 20 ноября примет сборную Азербайджана. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Косово — АЗербайджан.

Косово

К старту в Лиге Европы косовары готовились серией весенних товарищеских матчей. В марте они обыграли дома сборные Мадагаскара (1:0) и Буркина-Фасо (2:0), а в мае разгромили на выезде соседей из Албании (3:0).

В первом туре команда сыграла вничью со сборной Азербайджана 0:0. Также «золотые мальчики» смогли добыть две домашние победы, обыграв сборную Фарерских островов со счетом 2:0 и сборную Мальты со счетом 3:1.

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«Мировой» 1:1 завершился и 4-й тур, в котором косовары вновь играли со сборной Фарерских островов.

В последнем матче сборная Косово на выезде разгромила команду Мальты со счетом 5:0 и с 11 очками возглавляет группу.

Для победы в группе в предстоящем матче подопечным Бернара Шалланда достаточно ничьей.

Азербайджан

Азербайджанцы весной тоже провели ряд контрольных матчей. В марте они дома уступили белорусам (0:1) и сыграли вничью с Македонией (1:1).

В мае сборная Азербайджана разгромила дома Киргизию (3:0), а в июне была на выезде крупно побеждена Казахстаном (0:3) и победила Латвию (3:1).

Стартовав в Лиге Наций «сухой» домашней ничьей с Косово, подопечные Гурбан Гурбанова на выезде сыграл вничью с Мальтой (1:1).

Победа пришла в 3-м туре — на выезде были разгромлены фарерцы со счетом 3:0. Зато ответный матч с Мальтой вновь закончился вничью 1:1.

В последнем туре сборная Азербайджана дома победила команду Фарерских островов со счетом 2:0, и с 9 очками занимает второе место в группе.

Для победы в квартете и повышении в классе, Азербайджану нужна лишь победа.

Прогноз

Букмекеры считают Косово фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,30, а на успех сборной Азербайджана — 4,55.

Азербайджанская сборная очень слабо выступает в турнире, теряя очки даже в матчах с Мальтой. В то же время, косовары постараются сыграть в последнем матче понадежнее. Прогнозируем очередную безголевую ничью, которая устроит хозяев.

Голов в этом матче вряд ли стоит ждать, у Косово довольно надежная оборона, так что ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «забьют обе — нет» за 1.70. 0