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    Заработает ли Косово повышение в классе после матча с Азербайджаном?

    Косово — АЗербайджан. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций в подлиге D 20 ноября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Косово — АЗербайджан
    Косово — Азербайджан
    В 6-м туре Лиги наций сборная Косово 20 ноября примет сборную Азербайджана. Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Косово — АЗербайджан.
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    Косово

    К старту в Лиге Европы косовары готовились серией весенних товарищеских матчей. В марте они обыграли дома сборные Мадагаскара (1:0) и Буркина-Фасо (2:0), а в мае разгромили на выезде соседей из Албании (3:0).

    В первом туре команда сыграла вничью со сборной Азербайджана 0:0. Также «золотые мальчики» смогли добыть две домашние победы, обыграв сборную Фарерских островов со счетом 2:0 и сборную Мальты со счетом 3:1.

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    «Мировой» 1:1 завершился и 4-й тур, в котором косовары вновь играли со сборной Фарерских островов.

    В последнем матче сборная Косово на выезде разгромила команду Мальты со счетом 5:0 и с 11 очками возглавляет группу.

    Для победы в группе в предстоящем матче подопечным Бернара Шалланда достаточно ничьей.

    Азербайджан

    Азербайджанцы весной тоже провели ряд контрольных матчей. В марте они дома уступили белорусам (0:1) и сыграли вничью с Македонией (1:1).

    В мае сборная Азербайджана разгромила дома Киргизию (3:0), а в июне была на выезде крупно побеждена Казахстаном (0:3) и победила Латвию (3:1).

    Стартовав в Лиге Наций «сухой» домашней ничьей с Косово, подопечные Гурбан Гурбанова на выезде сыграл вничью с Мальтой (1:1).

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    Победа пришла в 3-м туре — на выезде были разгромлены фарерцы со счетом 3:0. Зато ответный матч с Мальтой вновь закончился вничью 1:1.

    В последнем туре сборная Азербайджана дома победила команду Фарерских островов со счетом 2:0, и с 9 очками занимает второе место в группе.

    Для победы в квартете и повышении в классе, Азербайджану нужна лишь победа.

    Прогноз

    Букмекеры считают Косово фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,85, тогда как на ничью — 3,30, а на успех сборной Азербайджана — 4,55.

    Азербайджанская сборная очень слабо выступает в турнире, теряя очки даже в матчах с Мальтой. В то же время, косовары постараются сыграть в последнем матче понадежнее. Прогнозируем очередную безголевую ничью, которая устроит хозяев.

    Голов в этом матче вряд ли стоит ждать, у Косово довольно надежная оборона, так что ставим на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «забьют обе — нет» за 1.70. 0

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    Прогноз на Косово — АЗербайджан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В 6-м туре Лиги наций сборная Косово 20 ноября примет сборную Азербайджана. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
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