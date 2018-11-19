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    Выиграет ли Армения свою группу Лиги наций?

    Лихтенштейн — Армения. Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги наций 19 ноября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Лихтенштейн — Армения
    Армения сохраняет теоретические шансы на выход в третий дивизион
    В рамках 6-го тура группы 4 Лиги D в Лиге наций сборная Лихтенштейна примет на своем поле команду Армении. Матч состоится 19 ноября и начнется в 22.45 по Москве. Прогноз на Лихтенштейн — Армения.
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    Лихтенштейн

    От сборной Лихтенштейна вряд ли ожидали успешного выступления в Лиге наций, даже несмотря на попадание в самый низкий дивизион, где ей противостоят наиболее близкие ей по силе соперники. За тур до завершения матчей в квартете можно сказать, что эти прогнозы по сути сбылись.

    Хотя поначалу казалось, что все может сложиться иначе, ведь команда неплохо показала себя в первом туре, уступив на выезде своему ближайшему оппоненту на выезде с достойным счетом 1:2. А затем ей удалось переиграть в домашних стенах Гибралтар (2:0).

    Тем не менее, дальше подопечные Рене Пауритша потерпели три поражения кряду, проиграв дважды Македонии (1:4 в гостях и 0:2 дома), а также тому же Гибралтару (1:2). Посему коллектив занимает последнее, четвертое место в группе и сможет подняться на третье только в случае победы в шестом туре и поражения Гибралтара.

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    Армения

    Сборная Армении изначально воспринималась в качестве одного из фаворитов данного квартета. Однако до начала второго круга поединков в группе в этом были сомнения.

    Да, команда сумела хорошо стартовать, победив в первом туре Лихтенштейн (2:1), но это была встреча с главным аутсайдером. Между тем, затем она дважды уступила — Македонии (0:2) на выезде и, что самое удивительное, Гибралтару (0:1), причем в домашних стенах.

    К чести подопечных Армена Гюльбудагянца, который возглавил коллектив после второго поединка турнира, после этого болезненного щелчка им удалось одержать две победы. Но, разгромив дома Македонию (4:0) и в гостях Гибралтар (6:2), сборной теперь недостаточно просто переиграть на выезде Лихтенштейн — также нужно поражение Македонии от Гибралтара, чтобы выиграть группу.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 11,00, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Армения выиграет, и в матче будет забито пять или более мячей за 4,20. 0

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    Прогноз на Лихтенштейн — Армения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20. В рамках 6-го тура группы 4 Лиги D в Лиге наций сборная Лихтенштейна примет на своем поле команду Армении. Матч состоится 19 ноября и начнется в 22.45 по Москве.
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