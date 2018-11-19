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    Чехия — Словакия. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 19 ноября

    Лига наций Сборная Чехии Сборная Словакии
    Прогноз на Чехия — Словакия
    Футболисты сборной Словакии
    В понедельник, 19 ноября, сборная Чехии на своем поле примет команду Словакии в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА. Встреча лиги B группы 1 пройдет в Праге и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Чехия — Словакия.
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    Чехия

    Сборная Чехии на данный момент занимает второе место в группе Лиги наций, имея на своем счету три балла.

    Команда Ярослава Шильгавы набрала свои очки благодаря выездной победе над Словакией (2:1).

    А вот украинцам чехи проиграли обе встречи: дома они уступили 1:2, а в гостях 0:1, потеряв шансы на выход в лигу A.

    В этом месяце Чехия провела товарищеский матч с Польшей, в котором победила 1:0 благодаря голу Якупа Янкто.

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    Из-за травм тренерский штаб Ярослава Шильгавы не может рассчитывать на Лукаша Гейду, Радима Ржезника, Яна Копица, Яромира Змргала, Йозефа Гушбауера и Милана Шкоду.

    Словакия

    Футболисты сборной Словакии расположились на третьей строчке в турнирной таблице, тоже набрав три очка.

    В своих стартовых матчах Лиги наций словаки проиграли Украине (0:1) и Чехии (1:2). И лишь после этого они победили подопечных Андрея Шевченко на своем поле (4:1).

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    В октябре Словакия играла против Швеции в товарищеском матче, завершив встречу со счетом 1:1.

    Что касается травмированных, то совсем недавно повреждение получил основной полузащитник сборной Словакии Юрай Куцка.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Чехии — 2.20, победа сборной Словакии — 3.40, ничья — 3.30.

    Нужно понимать, что обе команды уже потеряли шансы на выход в лигу A, но они продолжают борьбу за выживание. С турнирной точки зрения гостей не устроит другой результат, кроме победы, ведь при равенстве очков они окажутся ниже из-за поражения от чехов в первой встрече.

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    Очевидно, что Словакии некуда отступать, поэтому она будет атаковать большими силами. Игра подопечных Павела Гапала против Украины показала, что они способны создавать опасность у чужих ворот и забивать.

    При этом Чехия находится в хорошей форме, о чем говорят ее последние результаты. Кроме того, чехов вперед будут подгонять местные болельщики.

    Исходя из вышесказанного, мы бы взяли ставку «обе команды забьют», которая принимается с привлекательным коэффициентом 1.94.

    Еще один вариант — «Словакия не проиграет» за 1.67. Ожидаем от гостей собранной игры и нацеленности на позитивный исход. 0

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    Прогноз на Чехия — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. В понедельник, 19 ноября, сборная Чехии на своем поле примет команду Словакии в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА. Встреча лиги B группы 1 пройдет в Праге и начнется в 22:45 по московскому времени.
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