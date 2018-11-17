Азербайджан — Фарерские острова. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2018 года

В субботу, 17 ноября, в рамках пятого тура Лиги наций сборная Азербайджана на своем поле примет команду Фарерских островов. Начало поединка — в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Азербайджан — Фарерские острова.

Азербайджан

Команда Гурбана Гурбанова ведет борьбу со сборной Косово за первое место в своей группе. После четырех поединков азербайджанцы имеют четыре очка и отстают от своего конкурента на два балла.

«Страна огней» в этом розыгрыше Лиги нация смогла победить только один раз, когда одолела предстоящего противника на его поле со счетом 3:0.

Три других встречи Азербайджан свел вничью. На старте турнира дома поделил очки с косоварами (0:0), а также расписал мировые с командой Мальты (оба поденка — 1:1).

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Помимо матчей Лиги наций азербайджанцы провели и ряд контрольных поединков в этом году, в которых сохраняют полный паритет (+2=2-2).

Фарерские острова

«Рыбаки» удачно стартовали в новом турнире. В домашнем поединке они переиграли мальтийцев со счетом 3:1. Но после этого обыграть ни кого не могут.

Сначала фарерцы проиграли два матча кряду — на выезде Кососво (0:2) и на своем поле Азербайджану (0:3). В последнем туре Лиги наций дружина Ларса Ольсена поделила очки с лидером квартета косоварами (1:1).

В четырех поединках островитяне набрали четыре очка и практически лишились шансов, чтобы завоевать первое место, а с ним и повышение в классе.

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Также в этом году сборная Фарерских островов сыграла еще в двух товарищеских матчах, где расписала мировую с Латвией (1:1) и разгромила Лихтенштейн (3:0).

Прогноз

В первом поединке этих команд, приблизительно в равной игре, удача сопутствовала кавказской команде. В отличии от своего противника она смогла реализовать свои шансы.

Исходя из того, что хозяевам будет нужна только победа и они будут проводить большую часть времени в атаках, гости, вполне вероятно, могут поймать их на контратаке.

Наш прогноз — Фареры забьют. 0