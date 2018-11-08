ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лос-Анджелес» — «Анахайм»НХЛ. Три очка Кучерова и Ковальчука, 33 сейва Василевского «Порту» — «Локомотив»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером» Поль ПогбаПогба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться
  • 09:47
    • Молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии
  • 08:32
    • «Даллас» прервал серию из шести поражений, «Бруклин» разгромил «Финикс»
  • 08:03
    • «Локомотив» повторил антирекорд Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Локомотив» разгромно проиграл «Порту»
  • 01:49
    • Семин: Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок
  • 01:32
    • Кононов подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона
  • 01:11
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть ПСВ
    Все новости спорта

    Повторит ли «Астана» успех прошлого сезона?

    «Астана» — «Яблонец». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

    Лига Европы
    Прогноз на «Астана» — «Яблонец»
    «Яблонец» — «Астана»
    В четверг, 8 ноября, в четвертом туре Лиги Европы казахская «Астана» примет на своем поле чешский «Яблонец». Игра начнется — в 18:50 по мск. Прогноз на «Астана» — «Яблонец».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Астана»

    Астанчане после первого круга идут на первом месте в своей группе. В трех матчах они набрала пять баллов и опережают только по лучшей разнице мячей киевское «Динамо», которое расположилось на второй строке.

    Стартовали казахи с выездной ничьей с украинским клубом (2:2), уйдя от поражения на 95-й минуте матча. Затем они на своей арене одолели французский «Ренн» со счетом 2:0.

    В третьем туре Лиги Европы «железнодорожники» расписали мировую с предстоящим соперником со счетом 1:1, обменявшись голами еще в дебюте поединка.

    Все прогнозы на футбол

    «Астана» досрочно выиграла чемпионат Казахстана. За тур до конца внутреннего первенства она в 32 играх завоевала 74 очка, проиграв в сезоне только четыре раза.

    «Яблонец»

    Чешская команда пока занимает последнюю строчку в своем квартете. В трех поединках группового этапа она набрала два очка.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Начал этот турнир «Яблонец» с выездного поражения от французского «Ренна» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на последней минуте встречи.

    Затем подопечные Петра Рады две игры свели вничью. Сначала они ушли от поражения в матче с «Динамо» (2:2), а потом расписали мировую на своем поле с предстоящим противником (1:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 14 туров в чемпионате Чехии «зелено-белые» занимают шестую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков и отстает от первого места на восемь пунктов.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.85.

    На победу гостей дают — 4.90, ничья оценена — в 3.70.

    Оба коллектива имеют шансы на выход в плей-офф. Но у хозяев намного лучшее положение, и победа в этом матче очень сильно повысит эти шансы. Прогнозируем в этом матче победу «Астаны». 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рома
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Валенсия — Янг Бойз
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шахтёр Д
  • Сегодня в 23:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Виктория — Реал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бавария — АЕК Афины
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лион — Хоффенхайм
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Акхисар — Севилья
  • Завтра в 20:55
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Стандард
  • Завтра в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч Динамо К — Ренн
  • Завтра в 20:55
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Завтра в 20:55
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ренн
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Глазго Рейнджерс
  • Завтра в 20:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сантьяго Солари
  • Три недели для Солари. Что ждет «Реал»?
    • 15:30 01/11/2018     Игроки «Ман Сити»
  • Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ
    • Вчера в 17:12     «Локомотив» — «Арсенал»
  • «Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
    • 20:07 03/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Астана» — «Яблонец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85. В четверг, 8 ноября, в четвертом туре Лиги Европы казахская «Астана» примет на своем поле чешский «Яблонец». Игра начнется — в 18:50 по мск.
    Тоже интересно
    Игроки «Ман Сити» Футбол Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛЧемпионат Англии перестал быть непредсказуемым Вчера в 17:120
  • 01:10
    • «Атлетико» дома обыграл «Боруссию»
  • 01:02
    • «Интер» и «Барселона» обменялись голами в концовке матча
  • 00:55
    • ПСЖ и «Наполи» победителя не выявили
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик БойлаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября Вчера в 08:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для «железнодорожников»
  • 5.92
    •
  • 08:16
    • Консейсау: «Локомотив» тоже создал нам проблемы
  • 01:58
    • Эдер: Мне было приятно вернуться в Португалию
  • 00:52
    • «Шальке» дома «всухую» переиграл «Галатасарай»
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МанСити» разгромил «Саутгемптон», «МЮ» одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 08:120
  • 23:53
    • ПСЖ повел в матче с «Наполи»
  • 22:56
    • «Брюгге» на выезде разгромил «Монако»
  • 22:52
    • Дубль Павкова принес «Црвене Звезде» победу над «Ливерпулем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие