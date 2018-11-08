«Астана» — «Яблонец». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

«Астана»
Астанчане после первого круга идут на первом месте в своей группе. В трех матчах они набрала пять баллов и опережают только по лучшей разнице мячей киевское «Динамо», которое расположилось на второй строке.
Стартовали казахи с выездной ничьей с украинским клубом (2:2), уйдя от поражения на 95-й минуте матча. Затем они на своей арене одолели французский «Ренн» со счетом 2:0.
В третьем туре Лиги Европы «железнодорожники» расписали мировую с предстоящим соперником со счетом 1:1, обменявшись голами еще в дебюте поединка.
«Астана» досрочно выиграла чемпионат Казахстана. За тур до конца внутреннего первенства она в 32 играх завоевала 74 очка, проиграв в сезоне только четыре раза.
«Яблонец»
Чешская команда пока занимает последнюю строчку в своем квартете. В трех поединках группового этапа она набрала два очка.
Начал этот турнир «Яблонец» с выездного поражения от французского «Ренна» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на последней минуте встречи.
Затем подопечные Петра Рады две игры свели вничью. Сначала они ушли от поражения в матче с «Динамо» (2:2), а потом расписали мировую на своем поле с предстоящим противником (1:1).
Календарь и таблица Лиги Европы
После 14 туров в чемпионате Чехии «зелено-белые» занимают шестую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков и отстает от первого места на восемь пунктов.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.85.
На победу гостей дают — 4.90, ничья оценена — в 3.70.
Оба коллектива имеют шансы на выход в плей-офф. Но у хозяев намного лучшее положение, и победа в этом матче очень сильно повысит эти шансы. Прогнозируем в этом матче победу «Астаны». 0