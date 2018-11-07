«Лион» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

В рамках 4-го тура ЛЧ «Лион» 7 ноября примет на своем поле «Хоффенхайм». Начало матча назначено на 23:00 по Москве. Прогноз на «Лион» — «Хоффенхайм».

«Лион»

«Ткачи» находятся в достаточно неплохой форме. За последние десять матчей с учетом всех турниров они потерпели всего одно поражение.

Да, крупное (0:5 от «ПСЖ»), но по игре отнюдь не заслуженное. В немецком поединке двухматчевого стыка с «Хоффенхаймом» «Лион» больше действовал с оглядкой на свои ворота. Если сравнить по моментам, немцы будут далеко впереди (26-12 по ударам).

Но утверждать, что «Хоффенхайм» вел игру, тоже нельзя. Во-первых, владения мячом было примерно равным (53% на 47% в пользу хозяев). А во-вторых, опасные прорывы французских футболистов заставляли немцев фолить, что здорово сбивало темп встречи, когда это нужно было гостям.

В матче последнего тура чемпионата Франции команда Бруно Женезио отдохнула в игре с «Бордо» (1:1). Акцентируем внимание не на счете, а на всего двух попаданиях в створ ворот соперника за все 90 минут игры.

«Хоффенхайм»

Ничья в первом матче «спарки» устроила обе команды. В большей степени, конечно, «Лион», но и немцы тоже не в обиде.

Последнее место в группе еще не означает крест на лигочемпионских амбициях. Особенно с учетом последних результатов команды Нагельсмана во внутреннем чемпионате.

Последние два тура Бундеслиги «Хоффенхайм» уходил с поля с активом в четыре забитых мяча. Так ладно забить столько «Штутгарту», который с 8-й минуты играл в меньшинстве.

Но засунуть четыре «банки» леверкузенскому «Байеру» у него на стадионе — это, господа, уровень. Ждем от «сине-белых» как минимум достойной игры.

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Ведь, например, в Бундеслиге выездные показатели у «Хоффе» даже лучше домашних (на одну победу больше и лучше разница голов).

Прогноз

Советуем поставить на «2 тайм: "Хоффенхайм" забьет» за 1,63.

Дело в том, что в нынешней ЛЧ «львы» пропустили шесть голов. И только два из них — в первых таймах. Да и по логике вещей: «Лион» на правах хозяев будет владеть инициативой, а при достаточном сопротивлении рано или поздно внимание ослабнет и пойдут ошибки.

Прогнозируем, что случится это уже после перерыва. 0