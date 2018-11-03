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    «Шахтер» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 3 ноября 2018 года

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк Динамо Киев
    Прогноз на «Шахтер» — «Динамо»
    Футболисты «Шахтера»
    В субботу, 3 ноября, донецкий «Шахтер» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на харьковском стадионе «Металлист», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Динамо».
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    «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, имея на своем счету 34 очка после 13 сыгранных туров.

    Подопечные Паулу Фонсеки одержали 11 побед, один раз сыграли вничью, а единственное поражение потерпели как раз от «Динамо» (0:1) 3 августа.

    Игра против «Динамо» состоится всего за несколько дней до вылета «Шахтера» в Англию на встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». На своем поле «горняки» без шансов проиграли «горожанам» (0:3).

    В Кубке Украины «Шахтер» накануне одолел «Олимпик» (3:2) и вышел в четвертьфинал.

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    Среди травмированных у донецкой команды значатся Иван Ордец, Марлос и Тайсон.

    «Динамо»

    Киевское «Динамо» расположилось на второй строчке в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав на пять очков меньше, чем «Шахтер».

    В предыдущем туре «бело-синие» сенсационно проиграли «Львову» (0:1) и не сумели продлить победную серию, которая насчитывала пять матчей.

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    Если «Шахтеру» на следующей неделе предстоит выезд в Англию, то «Динамо» в Киеве в рамках Лиги Европы примет «Ренн», у которого в предыдущем туре выиграл 2:1.

    Что касается Кубка Украины, то там подопечные Александра Хацкевича ранее на этой неделе уверенно разобрались с малоизвестным «Минаем» (3:1).

    У «Динамо» после травмы восстанавливается нападающий Артем Беседин.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 1.76, победа «Динамо» — 4.70, ничья — 3.40.

    Для Паулу Фонсеки киевляне уже успели стать неудобным соперником, однако у него есть шанс немного улучшить статистику после ближайшей игры.

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    Очевидно, что «Динамо» сейчас выступает крайне нестабильно, о чем говорит хотя бы поражение от «Львова». Данная нестабильность давит не только на главного тренера, но и на игроков.

    Понятно, что потери Марлоса и Тайсона станут для «горняков» серьезными, но даже без них они смотрятся предпочтительнее, поэтому мы бы поставили на их победу.

    При этом мы сомневаемся, что тот же «Шахтер» одержит крупную победу. «Динамо» тоже настроено на позитивный исход, так что стоит ждать ожесточенной борьбы на каждом участке поля. Нам кажется, что карточек в этом дерби будет гораздо больше, чем голов. Еще один наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.81. 0

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    Прогноз на «Шахтер» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В субботу, 3 ноября, донецкий «Шахтер» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на харьковском стадионе «Металлист», начнется в 18:00 по московскому времени.
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