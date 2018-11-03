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    «Локомотив» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч российской Премьер-лиги 3 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Локомотив
    Прогноз на «Локомотив» — «Арсенал» Тула
    «Локомотив» идет в тройке лидеров
    В субботу, 3 ноября, московский «Локомотив» будет принимать на своем поле тульский «Арсенал» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 13:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Арсенал» Тула.
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    «Локомотив»

    «Локомотив» после неудачного старта сезона начал стабильно побеждать и исправлять ситуацию на внутренней арене. Если в Лиге чемпионов у «железнодорожников» все пока по-прежнему плохо, то в матчах против российских команд подопечные Юрия Семина одержали шесть побед подряд.

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    Началась эта серия как раз с Кубка России — в 1/16 финала «Локомотив» обыграл «Балтику» со счетом 3:2. Затем в РПЛ московский клуб справился с «Ахматом» (2:0), ЦСКА (1:0), «Ростовом» (2:1) и «Енисеем» (3:0). С последними играли еще и в Кубке России — 4:1. Голы на свой счет записали Эдер, братья Миранчуки и Крыховяк.

    В том числе благодаря победам над непосредственными конкурентами «Локо» удалось исправить плачевное положение в турнирной таблице РПЛ и выйти на третье место. После двенадцати матчей «железнодорожники» набрали 21 очко и уступают лишь «Краснодару» и «Зениту».

    «Арсенал» Тула

    «Пушкари» набрали в 12 поединках Премьер-лиги 14 очков, которые позволяют им находится на 10 строке в турнирной таблице, опережая опасную зону на три балла.

    За последние семь матчей чемпионата «пряники» проиграли всего лишь один раз, когда в матче девятого тура уступили в гостях «Уралу» со счетом 1:2.

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    После того поединка «канониры» расписали мировую с «Уфой» (1:1) на своем поле, сенсационно одолели на выезде «Спартак» (3:2), отправив Карреру в отставку, а в последнем туре — сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) на своем поле.

    Подопечные Олега Кононова в этом сезоне провели пять игр на выезде, итог — три поражения, ничья и победа.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу в основное время предлагают — 1,69. На победу гостей в основное время дают — 6,00, ничья в основное время оценена — в 3.40.

    Команда из Тулы не лучшим образом выступает на выезде, а «Локо» вышел из кризиса и вряд ли повторит судьбу «Спартака». Ставим на победу москвичей с форой -1 гол за 2,37. 0

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    Прогноз на «Локомотив» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37. В субботу, 3 ноября, московский «Локомотив» будет принимать на своем поле тульский «Арсенал» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 13:00 мск.
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