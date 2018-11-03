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    «Леганес» — «Атлетико». Прогноз и ставки на чемпионат Испании 3 ноября 2018 года

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    Прогноз на «Леганес» — «Атлетико»
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    В субботу, 3 ноября, в матче 11-го тура Примеры «Леганес» на своем поле сыграет с «Атлетико». Начало встречи — в 15:00 по Москве. Прогноз на «Леганес» — «Атлетико».
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    «Леганес»

    В первом туре «Леганес» уступил на выезде «Атлетику» (1:2), где, впрочем, нередко проигрывают даже гранды. Первый пункт был набран командой во втором туре против «Реал Сосьедада» (2:2) на своем поле, что удалось благодаря позднему голу от Набиля Эль Жара.

    После этого коллектив проиграл три матча в Примере с разницей 1-6, поэтому занял последнее место. Тем удивительнее было поражение от главного аутсайдера Ла Лиги самой «Барселоны» (1:2), пусть и в гостях.

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    Этот успех совсем не помог подопечным Маурисио Пеллегрино, ведь в последующих пяти поединках во всех турнирах они добыли лишь одну победу. С тех пор клуб чередует хоть какой-то набор очков (две ничьи) и поражения, одна из которых была последней, потому находится в зоне вылета на 18-й позиции.

    «Атлетико»

    До предыдущего тура «Атлетико» занимал пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 16 очков. Выпадению из Лиги чемпионов способствовала осечка в гостевом матче против «Вильярреала» (1:1).

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    Дальше — хуже, ибо после этого «Матрасники» впервые за восемь поединков потерпели поражение. Это случилось в Лиге чемпионов, где мадридцы были разгромлены в Германии лидером группы дортмундской «Боруссией» (0:4).

    К чести подопечных Диего Симеоне, они достойно отреагировали на неудачу. Сперва на своем поле им удалось одолеть обычно неудобный для грандов «Реал Сосьедад» и вернуться в зону Лиги чемпионов, а затем — победить на выезде «Сан-Андреу» (1:0) в рамках Кубка Испании.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,80, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0

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    Прогноз на «Леганес» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В субботу, 3 ноября, в матче 11-го тура Примеры «Леганес» на своем поле сыграет с «Атлетико». Начало встречи — в 15:00 по Москве.
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