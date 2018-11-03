«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки на матч 11-го тура Серии А 3 ноября 2018 года

В 11-м туре итальянского первенства по футболу «Ювентус» примет на своем поле «Кальяри» 3 ноября. Матч начнется в 22:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Кальяри».

«Ювентус»

Что-то «Ювентус» начал барахлить. Возникает даже такое ощущение, будто в команде насильно что-то меняют. Принципы, игровую схему, манеру передвижения игроков или что-то еще…

Ведь от уверенных побед почти не осталось следа. В позапрошлом туре туринский клуб впервые в новом сезоне потерял очки. На своем поле «ювентини» не смогли удержать минимальное преимущество в поединке против «Дженоа» (1:1).

В самом последнем туре ситуация могла повториться, ведь команда Массимилиано Аллегри даже пропустила первой. Скромный «Эмполи», наверное, сам обалдел от своего гола и сильно испугался дяди Роналду.

Именно португалец сыграл ключевую роль в добыче волевой «виктории» «Ювентусом» — сначала оформил гол с пенальти, а потом повторил упражнение с игры.

«Кальяри»

«Сардинийцы» несколько выделяются среди остальных обитателей нижней части турнирной таблицы. Они тоже часто теряют очки, но при этом терпимо мало пропускают.

Так, за десять сыгранных туров «Кальяри» схлопотал от соперников «всего» 11 голов. Это при том, что команда Роландо Марана уже успела сыграть против «зверей» итальянского футбола: «Милана», «Интера», «Фиорентины» и «Сампдории».

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И не просто сыграть, а даже разжиться очками. Ведь только подопечные Лучано Спаллетти смогли одолеть несговорчивых «островитян» (2:0). Остальные как максимум «договорились» о ничейном исходе матча.

Прогноз

Обе команды имеют потери в основной обойме. Так, у хозяев стадиона «Альянц» дискомфорт в мышцах почувствовал Бернардески, поэтому находится под вопросом на этот матч.

Компанию ему решил составить Джорджо Кьеллини. Точнее, это молодой форвард составил компанию центрбеку. Но суть одна — оба могут не сыграть против «Кальяри».

Ранее в лазарет прописались Эмре Джан и Сами Хедира. Гости же, скорее всего, будут обходиться без нападающего Диего Фариаса и защитников Рагнара Клавана и Харалампоса Ликоянниса.

Понятно, что для «Кальяри» это более значимые потери, чем для «Юве». Поэтому, прежде всего, ждем от «красно-синих» проявления характера. Но поскольку еще ставок на фолы и карточки нет, предлагаем поставить на «П1 + ТМ 2,5» за 3,70. 0