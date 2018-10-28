«Витесс» — «Фортуна» Ситтард. Прогноз и ставки на матч Эредивизии 28 октября 2018 года

В воскресенье, 28 октября, в 10-м туре нидерландского чемпионата «Витесс» примет на своей арене «Фортуну» Ситтард. Игра начнется — в 14:15 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Фортуна» Ситтард.

«Витесс»

«Витесс» хорошо начал сезон, разгромив в первом туре чемпионата Нидерландов «Гронинген» со счетом 5:1. Тем не менее, в двух последующих матчах первенства команда довольствовалась ничьими против «Херенвена» (1:1) и АЗ (0:0).

Дальше пришло время проигрывать, ибо прием «Аякса» на своем поле выдался крайне неудачным — 0:4. К счастью для Леонида Слуцкого и его подопечных, им удалось сразу прийти в себя и выиграть у «Зволле» (2:0) в гостях.

Но коллектив из Арнема так и не может до сих пор одержать две победы кряду, ибо после этого последовала ничья, а влсде за ней — поражений. И стоило «Витессу» обыграть «Хераклес» (4:0), как его огорчил «Эксельсиор» и отправил на 7-е место.

«Фортуна»

«Фортуна» проводит свой первый сезон в элите голландского футбола после завоевания второго места во втором дивизионе прошлой кампании. Но в Эредивизии дела команды складываются не очень: в первых четырех тура клуб из Ситтарда не сумел одержать ни одной победы, хотя и добыл две ничьи.

Только после этого на выезде была обыграна «Бреда» (3:2). Этот успех вселил уверенность в подопечных Рене Эйера, ведь после результативной ничьей 4:4 с «Виллем II» был разгромлен «Хелмонд Спорт» (5:0).

Впрочем, хорошего настроя не хватило на «Аякс», победившего новичка 2:0. К чести «Фортуны», после этого она не проиграла, сыграв вничью с «Эмменом» (3:3) и одолев «Де Графсхап» (3:1), что позволило быть на 14-м месте — над зоной вылета.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья — в 4,60.

2.50 Прогноз: «Витесс» выиграет, и обе команды забьют Сделать ставку!

Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0