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    Ковач найдет баланс

    «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч 9-го тура немецкой Бундеслиги 27 октября 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Майнц Бавария
    Прогноз на «Майнц» — «Бавария»
    Нико Ковач
    9-й тур немецкого чемпионата 27 октября сведет на газоне «Майнц» и мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Майнц» — «Бавария».
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    «Майнц»

    Турнирное положение. Команда Сандро Шварца на данном этапе турнира занимает 12-ю строчку с 9-ю набранными очками.

    Последние матчи. Вот прямо совсем последний матч против «Боруссии М» закончился для «Майнца» погромом — 0:4. Хотя по игре «карнавальники» выглядели лучше «себя-стандартных». Особенно в первом тайме, когда им удалось даже на крошку «перестрелять» соперника — 8-7 по ударам до перерыва.

    Что касается более приемлемых результатов, то последняя победа «ноль-пятых» в чемпионате датирована серединой сентября («Аугсбург», 2:1). Да и та была добыта после 87-й минуты.

    «Бавария»

    Жесткий режим Нико Ковача дал свои результаты. Причем как в хорошем смысле, так и в плохом: поначалу «Бавария» удивляла всю Германию своими показателями, а потом стала жутко барахлить.

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    Это привело к тому, что после восьми туров «Звезда Юга» занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от лидера на четыре очка.

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    Впрочем, уже в начале ноября у мюнхенцев будет отличный шанс доказать свои амбиции в личном противостоянии с «Боруссией Д». А последние две игры с учетом лигочемпионской показывают, что «не все потеряно пока».

    Прогноз

    Обе команды лишены части потенциально основных игроков. У «Баварии» в лазарете примерно четыре футболиста, включительно с Рибери и Роббеном. У «Майнца» — шесть, и это только тех, кто был задействован в нынешнем сезоне.

    Тем не менее мы не считаем, что мюнхенцы начнут разнос вместе со стартовым свистком. Считаем, что Ковач пойдет на компромисс и будет искать баланс между атакой и обороной.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Прогнозируем, что хорват достигнет определенного успеха на этом поприще. Исходя из этого, ставим на исход «Бавария победит и не пропустит» за 2,06. 0

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    Прогноз на «Майнц» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. 9-й тур немецкого чемпионата 27 октября сведет на газоне «Майнц» и мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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