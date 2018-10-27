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    «Лестер» продлит серию поражений «Вест Хэма»

    «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз на матч 10-го тура АПЛ 27 октября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Вест Хэм
    Прогноз на «Лестер» — «Вест Хэм»
    «Лестер»
    В 10-м туре чемпионата Англии «Лестер» примет на своем поле «Вест Хэм». Встреча пройдет 27 октября. Начало матча — в 19:30. Прогноз на «Лестер» — «Вест Хэм».
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    «Лестер»

    «Лисы» с 12 очками расположились на 11-м месте в таблице АПЛ. Разница мячей 15-15, лучший бомбардир Джейми Варди с 3 голами.

    В сентябре «Лестер» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (1:2), уступил на выезде «Борнмуту» (2:4) и победил на своем поле «Хаддерсфилд» (3:1) в рамках АПЛ.

    Затем, в гостевом матче Кубка Лиги, «лисы» по пенальти прошли «Вулверхэмптон» — 0:0 (3:1). Удачную серию продлила гостевая победа над «Ньюкаслом» (2:0) в АПЛ.

    В последних матчах «Лестер» дома проиграл «Эвертону» со счетом 1:2, и на выезде уступил «Арсеналу» со счетом 1:3.

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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы», начавшие сезон серий из 4-х поражений в АПЛ подряд, в сентябре сумели взят себя в руки.

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    «Вест Хэм» в гостях победил «Эвертон» (2:1), на своем поле разошелся миром с «Челси» (0:0), а на выезде победил «МЮ» (3:1).

    А вот последние матчи вышли не слишком удачными. В гостях подопечные Пеллегрини уступили «Брайтону», а дома — «Тоттенхэму». Обе встречи завершились со счетом 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    В результате команда с 7 очками и разницей мячей 8-14 занимает 14-е место в таблице. 4 гола на счету Марко Арнаутовича.

    В предстоящем матче команде не помогут травмированные Андрей Ярмоленко, Уинстон Рид, Анджело Огбонна и Мануэль Лансини.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Лестер» фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 2,05 тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Вест Хэма» — 3,65.

    На удачный сентябрьский отрезок у «молотобойцев» пришелся всего один выездной матч, а «Лестер» традиционно успешнее выступает дома, так что можно прогнозировать победу «лис» на своем поле.

    Обе команды нельзя назвать слишком забивными в последних матчах, так что можно ставить на «низ». Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,85 и «Обе забьют — нет» за 1,90. 0

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    Прогноз на «Лестер» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В 10-м туре чемпионата Англии «Лестер» примет на своем поле «Вест Хэм». Встреча пройдет 27 октября. Начало матча — в 19:30.
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