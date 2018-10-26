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    Хозяева сыграют осторожно

    «Вальядолид» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу 26 октября

    Примера Футбол Испании Вальядолид Эспаньол
    Прогноз на «Вальядолид» — «Эспаньол»
    Руби
    26 октября в 10-м туре Примеры «Вальядолид» примет на своем поле «Эспаньол». Начало матча — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Вальядолид» — «Эспаньол».
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» — отличный пример того, как самому себе напакостить, а потому неимоверными усилиями все героически исправить.

    После отвратительного старта нынешнего сезона (ни одной победы в первых пяти матчах) «Пусела» добилась шестой позиции в турнирной таблице. Все благодаря серии из четырех побед подряд.

    В эту серию вошли разномастные соперники: «Леванте» (2:1), «Вильярреал» (1:0), «Уэска» (1:0) и «Бетис» (1:0).

    Резюме по играм в серии: на выезде «Вальядолид» преимущественно думает об обороне, ставку делает на первый тайм: мол, если не забили, «сели» до конца игры, ведь ничья лучше чем поражение.

    «Эспаньол»

    Коллектив Хоана Франсеска Феррера высоко рванул в нынешнем сезоне. Наставник «попугаев», более известный под прозвищем Руби, поднял своих подопечных на второе место в Примере.

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    Относительно молодой специалист сделал ставку на планомерный набор очков с теми, с кем это реально. То есть сделал ставку на минимальную потерю очков в «обычных» матчах.

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    Ведь прямым конкурентам «Эспаньол» как раз-таки проиграл: «Алавесу» 1:2 (ведя при этом в счете) и «Реалу Мадрид» 0:1 (полностью уступая по игре).

    Прогноз

    У «Вальядолида», по идее, должно быть преимущество. Родные стены все-таки… Однако все не так. Потому что три игрока основной обоймы получили травмы разной тяжести.

    Самый «свежий» пассажир медпункта — центрбек «Пуселы» Кико Оливас растянул бедро. Ранее в лазарет попали полузащитник Кеко и нападающий Оскар Плано. Плюс до конца октября вылетел основной форвард Дуе Чоп.

    У «попугаев» все «птички» целы-невредимы. Так что не видим других ресурсов положительного исхода для хозяев, кроме мотивации.

    В таком случае они наверняка сыграют закрыто и скованно. Поэтому ставим на «ТМ 2,5» за 1,65. 0

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. 26 октября в 10-м туре Примеры «Вальядолид» примет на своем поле «Эспаньол». Начало матча — в 22:00 по Москве.
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