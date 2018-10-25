«Яблонец» — «Астана». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 25 октября 2018 года

В четверг, 25 октября, чешский «Яблонец» на своем поле примет «Астану» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы К, которая пройдет в Чехии, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Яблонец» — «Астана».

«Яблонец»

Чешский клуб начал групповой этап с гостевого поражения от французского «Ренна» (1:2), пропустив решающий гол на последних минутах с пенальти.

Во втором туре чехи на своем поле ушли от поражения в матче с киевским «Динамо». Пропустив два быстрых гола, «Яблонец» сумел отыграться на последних минутах.

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После этого подопечные Петро Рада на своем поле в рамках национального первенства сначала обыграли на своем поле «Словацко» (2:0), после чего разгромили на выезде «Пришибрам» (6:0).

«Яюлонец» в чемпионате Чехии с 22 очками занимает 5-е место. Разница мячей 24-11. 6 голов забил Михаил Травник, еще 4 гола забил Мартин Долежал.

«Астана»

Казахстанский клуб в матче первого тура группового этапа ЛЕ в гостях сыграл вничью с киевским «Динамо» (2:2), дважды находясь в роли догоняющего и сравняв счет на последних минутах.

Во втором туре «Астана» на своем поле одолела французский «Ренн» со счетом 2:0, забив два мяча во втором тайме.

После этого подопечные Григория Бабаяна в национальном первенстве победили на выезде «Актобе» (2:1) и на своем поле сыграли вничью с «Ордобасы» (1:1).

В национальном первенстве «Астана» с 71 очком идет на первом месте. Разница забитых и пропущенных 58-16. Лучшие бомбардиры с 10 голами хорват Марин Томасов и казахстанец Алексей Щеткин.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе К «Астана» с 4 очками занимает первое место, у «Ренна» 3 очка, на третьем месте «Динамо» (2), «Яблонец» с 1 очком замыкает квартет.

Прогноз

Букмекеры считают «Яблонец» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,20, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Астаны» — 3,40.

Аутсайдер группы принимает лидера, но чехи не будут в домашнем матче мальчиками для битья, так что на легкую победу «Астане» надеяться не стоит. Но можно прогнозировать, что хоть одно очко казахстанский клуб из Чехии увезет.

Матчи с киевским «Динамо» показали, что обе команды как забивают, так и пропускают и не по разу. Можно поставить на «верх». ТБ 2,5 за 2,15 и «обе забьют» за 1,85..Tips1Cef 1.85 0