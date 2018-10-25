«Челси» — «БАТЭ». Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы 25 октября 2018 года

В 3-м туре Лиги Европы 25 октября борисовский «БАТЭ» приедет в гости к лондонскому «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Матч начнется в 22:00 мск. Прогноз на «Челси» — «БАТЭ».

«Челси»

Скромно, точно, эффективно — три слова для характеристики игры «Челси» в Лиге Европы. Команда Маурицио Сарри одержала две минимальные победы со счетом 1:0. Сперва на выезде без вариантов обыграли «ПАОК», а потом повторили трюк с «МОЛ Види» на «Стэмфорд Бридж».

Все дело в Премьер-лиге. «Аристократы» пока идут там третьими и распыляться на менее значительный турник Маурицио Сарри не хочет.

Для него ЛЕ, скорее, похожа на лабораторию для экспериментов. Тем не менее показатели «синих» отнюдь не вялые — за два стартовых матча в группе L «Челси» суммарно нанес 50 ударов. При этом 22 были нанесены из пределов штрафной, а 8 — из пределов вратарской.

«БАТЭ»

Борисовчане выгрызли победу у «МОЛ Види» в первом туре (2:0), а во втором жестко «сгорели» греческому «ПАОКу» на своем поле (1:4).

Ничего выдающегося ни в первой, ни во второй игре не показали. С венграми бодались на равных, просто повезло чуть больше. С греками никаких равных — «ПАОК» серьезно терзал оборону «БАТЭ» (64% владения, 13 ударов и 14 заработанных штрафных).

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В национальном чемпионате играть уже не интересно (девять очков преимущества), поэтому не нужно удивляться поражению от «Ислочи» (1:2) и натужной победе над «Городеей» в самой концовке матча.

Прогноз

У «Челси» идет относительно легкий календарь — ни одного серьезного соперника вплоть до середины ноября. Поэтому ждем немного более результативного футбола от «аристократов», чем обычно в ЛЕ. Но, думаем, более, чем нужно, ребята Сарри все равно «дышать» не станут.

Поэтому рекомендуем поставить на «ИТ1 меньше 3» за 1,67. 0