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    Наберет ли «Андерлехт» первые очки в Лиге Европы?

    «Андерлехт» — «Фенербахче». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 25 октября 2018 года

    Лига Европы Андерлехт Фенербахче
    Прогноз на «Андерлехт» — «Фенербахче»
    «Андерлехт»
    В четверг, 25 октября, «Андерлехт» на своем поле примет «Фенербахче» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы D, которая пройдет в Бельгии, начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Андерлехт» — «Фенербахче».
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    «Андерлехт»

    Бельгийский клуб начал групповой этап Лиги Европы с выездного поражения, уступив в гостях словацкому «Спартаку Трнава» со счетом 0:1. Единственный мяч был пропущен в концовке встречи.

    Во 2-м туре «Андерлехт» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме — в первом с пенальти, во втором с игры.

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    После этого, в рамках национального чемпионата, подопечные Хейна Ванхазебрука на выезде победили «Зюльте Варегем» со счетом 2:1 и дома разгромили «Серкль Брюгге» (4:2).

    В чемпионате Бельгии «Андерлехт» с 23 очками идет на 3-м месте. Разница забитых и пропущенных 23-12. Лучшие бомбардирф с 8 голами Нани Димата и Иван Сантини.

    «Фенербахче»

    Турецкий клуб стартовал в групповом этапе с разгромного гостевого поражения в Загребе, где уступил местному «Динамо» со счетом 1:4.

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    Во втором туре «Ференбахче» на своем поле победил «Спартак Траву» (2:0) благодаря дублю Слимани.

    После этого матча подопечные Филлипа Коку в национальном чемпионате дважды сыграли со счетом 0:0 — с «Истанбулом» дома и «Сивасспором» в гостях.

    Между этими матчами уместилась товарищеская встреча с «Истанбулспором», выигранная со счетом 3:0.

    В национальном первенстве «Фенербахче» с 9 очками занимает 15 место. Разница мячей 6-10. 2 гола забил Андре Айю.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В группе Д лидирует загребское «Динамо», набравшее 6 очков, затем идут «Фенербахче» и «Спартак Трнава» — по 3 очка. Замыкает квартет «Андерлехт» (0).

    Прогноз

    Букмекеры считают «Андерлехт» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,25, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Фенербахче» — 3,15.

    Обе команды неудачно выступали в августе-сентябре, к октябрю бельгийцы начали побеждать в национальном первенстве, но в группе ЛЕ выглядят аутсайдерами. «Фенербахче» сумел победить на своем поле словенцев в рамках ЛЕ, но на выезде турки играют слабее. Можно прогнозировать, что Андерлехт« дома как минимум не проиграет.

    Забивают обе команды не слишком много, так что изобилия голов ждать не стоит — можно ставить на "низ". Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,90 и "обе забьют" за 1,70. 0

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    Прогноз на «Андерлехт» — «Фенербахче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20. В четверг, 25 октября, «Андерлехт» на своем поле примет «Фенербахче» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы D, которая пройдет в Бельгии, начнется в 19:55 по московскому времени.
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