«Хоффенхайм» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

Во вторник, 23 октября, «Хоффенхайм» будет принимать «Лион» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Амстердаме начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Лион».

«Хоффенхайм»

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» показал, что «Хоффенхайм» могут зацепиться хотя бы за третье место в квартете. Ребята Юлиана Нагельсмана дважды вели в счете, но дважды позволяли сопернику слишком много пространства, и он забивал.

Во втором матче данной стадии против «Манчестер Сити» «Крестьяне» подтвердили эти мысли. Да, немецкий коллектив проиграл дома чемпиону Англии со счетом 1:2, в результате чего стал последним клубом квартета, но гости забили победный мяч лишь на 87-й минуте, пропустив первыми.

Нужно отметить, что недавние матчи также создали впечатление, что «Хоффенхайм» переживает спад, ведь поединок с манкунианцами стал одним из трех кряду во всех турнирах, в котором он проигрывал. Тем не менее, к четвертому туру группы представитель Бундеслиги подходит в хорошем настроении после победы над «Нюрнбергом» (3:1).

«Лион»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» сотворил настоящую сенсацию. «Ткачи» смогли в гостях одержать победу над «Манчестер Сити», ворота которого поразили Максвелл Корне и Набиль Фекир.

Но уже во втором матче подопечные Бруно Женезио находились в шаге от поражения, уступая «Шахтеру» 0:2 на своем поле. Тем не менее, точные выстрелы Мусса Дембеле и Лео Дюбуа принесли ничью и лидерство в квартете.

Хуже коллектив выступает во французской Лиге 1, где с самого начала сезона в основном чередует победы с осечками, и только раз выиграл в двух турах кряду. Тем не менее, после победы над «Нимом» (2:0) в последнем туре команда вспомнила об успехе после трех безвыигрышных поединков.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Хоффенхайм» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0