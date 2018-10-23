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    Что покажет «Бенфика» против голландских монстров?

    «Аякс» — «Бенфика». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 23 октября 2018 года

    Лига чемпионов Бенфика Аякс
    Прогноз на «Аякс» — «Бенфика»
    «Аякс» не оставляет шансов соперникам дома
    Во вторник, 23 октября, «Аякс» будет принимать «Бенфику» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Амстердаме начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Аякс» — «Бенфика».
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    «Аякс»

    Голландцы в плей-офф квалификации встречались с киевским «Динамо» и сумели очень убедительно победить дома — 3:1. В Украине голландцы чувствовали себя не менее уверенно и создали целый ряд моментов, но довольствовались нулями на табло.

    На старте группового этапа ведущего еврокубка подопечные Эрика тен Хага в домашних стенах разбили греческий АЕК — 3:0. Потенциал амстердамцев стал еще более ощутимым во втором туре, когда удалось увезти ничью из «логова» «Баварии» — 1:1.

    На внутренней арене «Аякс» идет вторым, набрав 22 очка и отставая от ПСВ на пять пунктов. В последнем туре амстердамцы на выезде разгромили «Херенвен» (4:0) и в прекрасном настроении готовятся к ЛЧ. В великолепной форме находятся Каспер Дольберг, Душан Тадич, Хаким Зиеш и другие звезды клуба, кадровых проблем нет.

    «Бенфика»

    «Орлы» в первом поединке этого сезона в главном евротурнире континента по всем статьям уступили, проиграв на своем поле немецкой «Баварии» со счетом 0:2.

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    Далее португальцев ждал «греческий ад», но удалось не просто избежать провала, а еще и добыть три очка. Сеферович и Гримальдо забили два быстрых гола, затем «Бенфика» осталась в меньшинстве и позволила грекам сравнять счет, но решающее слово все равно было за гостями на 74-й минуте. Точный удар Альфы Семеду принес португальцам три очка.

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    В португальской Примере у «орлов» все хорошо — 17 очков и первое место в турнирной таблице после пяти побед и двух ничьих. В последнем поединке лиссабонцы праздновали победу над «Порту» — 1:0, вновь завершая игру в меньшинстве.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в финале Кубка Эйсебио-2014, когда голландцы праздновали победу — 1:0.

    На этот раз турнир куда более важный, а встреча пройдет в Амстердаме, где «Аякс» действует практически без осечек. Тен Хаг создал очень мощную боевую единицу из очень перспективных игроков, которые не смотря на имена и уже привыкли оставлять гостей с пустыми руками. Считаем, что на этот раз «Аякс» вновь возьмет три очка, поэтому ставим на победу хозяев поля за 2,00. 0

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    Прогноз на «Аякс» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. Во вторник, 23 октября, «Аякс» будет принимать «Бенфику» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок в Амстердаме начнется в 22:00 по Москве.
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