«Парма» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 октября

В воскресенье, 21 октября, «Парма» на своем поле примет «Лацио» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Эннио Тардини», начнется в 16.00 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Лацио».

«Парма»

«Парма», пережив стадию банкротства и изгнания в низшие дивизионы Италии, сумела преодолеть непростой путь обратно в Серию А. Оказавшись в элитном дивизионе «Крестоносцы» укрепились в межсезонье, подписав Бруну Алвеша, Бастони, Ригони, Роберто Инглезе и Жервиньо.

В первом официальном поединке сезона в рамках Кубка Италии «джаллоблу» потерпели минимальное поражение от «Пизы» (0:1). Затем в первой игре чемпионата они расписали мировую с «Удинезе» (2:2) дома.

После этого подопечные Роберто Д'Аверсы не знали побед еще в трех поединках, включая один товарищеский. Переломным стал четвертый тур, в котором они сенсационно переиграли на выезде «Интер» (1:0): эта игра начала серию из четырех побед в пяти поединках, которая позволила подняться на девятое место в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

«Лацио»

«Лацио» по итогам прошлого сезона финишировал на пятой строке, а в этом сезоне стартовал не слишком удачно, потерпев два поражения. Правда, соперниками в этих встречах были «Ювентус» и «Наполи», которым римляне и проиграли со счетом 0:2 и 2:3 соответственно.

Затем последовала пятиматчевая победная серия. Она началась в третьем туре, когда подопечные Симоне Индзаги принимали на своем поле новичка элиты «Фрозиноне» и обыграли его с минимальным счетом 1:0.

Покончило с этой формой «Орлов» крупное поражение в римском дерби от «Ромы» (1:3), после чего соль на раны коллектива добавила неудача в поединке Лиге Европы от «Айнтрахта» (1:4). Тем не менее, на международную паузу клуб ушел в хорошем настроении, одолев «Фиорентину» (1:0), благодаря чему поднялся на четвертое, последнее место в Лиге чемпионов.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,20. 0