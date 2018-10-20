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    «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 20 октября

    Серия A Футбол Италии Ювентус Дженоа
    Прогноз на «Ювентус» — «Дженоа»
    «Ювентус» выиграл все 10 матчей на старте сезона
    В субботу, 20 октября, «Ювентус» на своем поле примет «Дженоа» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Альянц Стэдиум», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Дженоа».
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    «Ювентус»

    «Ювентус» выдал феноменальный старт сезона. Туринцы выиграли 10 матчей подряд, установив клубный рекорд — никогда ранее «Старая синьора» не начинала сезон с такой длительной победной серии.

    К восьми победам в Серии А, в числе которых и виктория над одним из главных конкурентов в борьбе за чемпионство «Наполи» (3:1) подопечные Массимилиано Аллегри добавили две победы в Лиге чемпионов — над «Валенсией» (2:0) и «Янг Бойз» (3:0).

    «Бьянконери» при этом демонстрируют впечатляющую результативность — в семи матчах сезона они забивали по два гола, а еще в трех отличались трижды. Набирает обороты и новая главная звезда туринцев Криштиану Роналду: португалец стал не только забивать (четыре гола), но записывать себе в актив ассисты — пять передач.

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    «Дженоа»

    «Дженоа» отлично начал сезон, разгромив в Кубке Италии «Лечче» со счетом 4:0. Этот настрой остался с командой и в последующих пяти поединках (с учетом товарищеской встречи против «Алессандрии»), в которых было одержано четыре победы.

    И хотя затем «Грифоны» с крупным счетом уступили на выезде «Лацио» (1:4), успех сразу же вернулся к коллективу. «Кьево» и «Фрозиноне» потерпели поражения от клуба на выезде и дома соответственно.

    Наставнику «россоблу» Давиде Баллардини стоило проиграть еще один поединок — против «Пармы» (1:3) на своем поле, как его ожидала отставка, несмотря на то, что при игре в запасе клуб только на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов и занимает 11-е место. Тем самым новому рулевому Ивану Юричу предстоит дебютировать в гостевой дуэли с чемпионом страны.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 17,00, а ничья — в 6,50.

    Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2 голов, больше 3 карточек и 10 угловых за 5,50. 0

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    Прогноз на «Ювентус» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50. В субботу, 20 октября, «Ювентус» на своем поле примет «Дженоа» в рамках девятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Альянц Стэдиум», начнется в 19:00 по московскому времени.
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