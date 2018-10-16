Украина — Чехия. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА 16 октября

16 октября в Харькове на ОСК «Металлист» сборная Украины примет сборную Чехии в рамках 4-го тура Лиги наций. Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Украина — Чехия.

Украина

В последнем матче наставник «желто-синих» Андрей Шевченко еще раз доказал, что он тренер нового формата для своей страны. Молодой специалист внес много новшеств, которые пока остаются в Украиненоваторскими, и которые тем не менее работают.

Так, в последнем матче команда «царя» сыграла вничью со сборной Италии в рамках товарищеского матча (1:1). Сильно расхваливать «желто-синих» не будем, ведь «Скуадра Адзурра» временно потеряла свой авторитетный статус, но даже в таком состоянии доминировала все 90 минут.

20 ударов по воротам гостей выглядят впечатляющими, особенно с учетом того, что в Лиге наций по рамке Андрея Пятова обычно производится не более восьми «выстрелов» за матч.

В официальных поединках пока все идет гладко: две победы в двух матчах и преимущество над ближайшим соперником в три очка.

Чехия

А этот ближайший соперник как раз-таки Чехия. В последнем матче команда Ярослава Шилгавого одолела на выезде сборную Словакии 2:1.

Очень кстати, потому что «локомотиву» срочно нужно было снова поверить в себя. Ведь последние две игры — это упомянутый проигрыш команде Шевченко и крупное поражение сборной России в товарняке (1:5).

После такого «заряда мотивации» даже запой не поможет. Однако отметим, что в каждом матче сборная Чехии показывала вполне достойную игру в атаке.

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Например, в том же матче против наших ребят «Cecho» нанесли больше ударов (17-15), заработали 10 штрафных и ни разу не попали в офсайд.

Прогноз

Украина фаворит, но не настолько явный, насколько в это верят многие конторы. Да, в Харькове команда Андрея Шевченко всегда получает серьезную поддержку трибун и обычно выступает хорошо.

Но и черная полоса сборной Чехии не может длиться вечно. Думаем, что определенные проблемы гости еще доставят. Прогнозируем, что как минимум однажды чехи должны забить.

Поэтому ставим на «Обе забьют» за 2,15. 0