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    Поборется ли Норвегия за лидерство в группе?

    Норвегия — Болгария. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 16 октября

    Лига наций
    Прогноз на Норвегия — Болгария
    Футболисты сборной Норвегии
    Во вторник, 16 октября, сборная Норвегии на своем поле примет команду Болгарии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча лиги C четвертой группы, которая пройдет в Осло, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Норвегия — Болгария.
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    Норвегия

    В текущем году сборная Норвегии выступает довольно успешно. Абсолютно во всех товарищеских матчах подопечные Ларса Лагербека победили, обыграв Австралию (4:1), Албанию (1:0), Исландию (3:2) и Панаму (1:0).

    По итогам трех сыгранных туров в Лиге наций скандинавы занимают второе место в турнирной таблице.

    Сначала Норвегия переиграла Кипр (2:0), затем проиграла Болгарии (0:1) и, наконец, взяла верх над Словенией (1:0).

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    Большинство основных игроков сборной Норвегии находятся в расположении национальной команды. После травм восстанавливаются только Биргер Мелинг и Кристофер Айер.

    Болгария

    Футболисты сборной Болгарии в 2018 году тоже потерпели всего одно поражение, когда проиграли Боснии и Герцеговине (0:1). В еще одном товарищеском матче они одолели Казахстан (2:1).

    В своей группе Лиги наций «львы» возглавляют турнирную таблицу по итогам трех туров.

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    Болгары поочередно разобрались со Словенией (2:1), Норвегией (1:0) и Кипром (2:1).

    Серьезных кадровых проблем у сборной Болгарии тоже нет. Из-за травм на сбор не приехали только Михаил Александров и Ивайло Чочев.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Норвегии — 1.73, победа сборной Болгарии — 5.50, ничья — 3.40.

    В первую очередь нужно подчеркнуть, что встреча имеет важное значение для обеих сборных. Хозяевам нужна победа для того, чтобы выйти на первое место в турнирной таблице, а гостям — для того, чтобы упрочить лидерство.

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    Важный факт: скандинавы традиционно лучше играют на своем поле, тогда как у «львов» возникают проблемы в выездных поединках.

    Да, норвежцы минимально уступили в Софии, но именно они имели игровое преимущество, больше владели мячом и чаще били по воротам.

    Исходя из вышесказанного, рекомендуем ставить на победу хозяев, которые, вероятно, продолжат борьбу за повышение в классе.

    Альтернативный вариант — «сборная Норвегии не проиграет и тотал меньше 2,5» за 1.82. В столь важном матче мы не ждем высокой результативности. 0

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    Прогноз на Норвегия — Болгария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73. Во вторник, 16 октября, сборная Норвегии на своем поле примет команду Болгарии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча лиги C четвертой группы, которая пройдет в Осло, начнется в 21:45 по московскому времени.
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