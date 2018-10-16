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    Одержит ли Казахстан первую победу в Лиге наций?

    Казахстан — Андорра. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 16 октября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Казахстан — Андорра
    Футболисты сборной Казахстана
    16 октября в рамках четвертого тура Лиги наций сборная Казахстана примет на своем поле команду Андорры. Начало поединка — в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Казахстан — Андорра.
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    Казахстан

    «Ястребы» в дебютном поединке нового турнира на своем поле проиграли сборной Грузии со счетом 0:2, пропустив во втором тайме.

    В следующей игре казахи сыграли вничью с предстоящим соперником (1:1), упустив победу за пять минут до конца встречи. С таким же результатом закончился поединок и третьего тура с Латвией в гостях.

    Набрав в этих играх только два очка сборная Казахстана расположилась на третьей строке в своей группе и отстает от первой Грузии на семь баллов.

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    • В 10 последних домашних встречах казахи одержали только одну победу, четыре встречи свели вничью и пять матчей проиграли.

    Андорра

    «Почтальоны», как их предстоящий противник, набрали в трех матчах Лиги наций два балла и занимают четвертое место, имея худшую разницу забитых и пропущенных.

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    Стартовали в этом розыгрыше нового турнира команда из Княжества с ничейного результата с Латвией (0:0) на выезде, потом поделили очки с казахами (1:1), уйдя от поражения за несколько минут до конца встречи.

    В третьем туре «трехцветные» разгромно уступили Грузии со счетом 0:3 в гостях, пропустив два гола в последнюю 10-минутку.

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    В последних 10 гостевых матчах Андорра выиграла два поединка, одну игру свела вничью и семь встреч проиграла, забила всего лишь три гола в этих матчах.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Казахстана — 1.30, победа сборной Андорры — 7.00, ничья — 4.50.

    Сборная Андорры крайне редко забивает в выездных поединках. Прогнозируем, что хозяева победят в этой игре и гости не смогут забить. 0

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    Прогноз на Казахстан — Андорра. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. 16 октября в рамках четвертого тура Лиги наций сборная Казахстана примет на своем поле команду Андорры. Начало поединка — в 17:00 по московскому времени.
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