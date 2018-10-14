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    Израиль и Албания в схватке за лидерство в группе

    Израиль — Албания. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА 14 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Албании
    Прогноз на Израиль — Албания
    Израиль лидирует в группе 1 Лиги C
    14 октября в 4-м туре Лиги наций сборная Израиля примет команду Албании. Матч начнется в 21.45 по Москве. Прогноз на Израиль — Албания.
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    Израиль

    В новом году сборная Израиля провела четыре поединка, два из которых были официальными. Первой была встреча с командой Албании в стартовом туре Лиги наций.

    Минимальное поражение 0:1 не могло устроить наставника «бело-голубых» Андреаса Херцога, однако качество игры — вполне. Ведь гости ничем не уступали хозяевам поля, а кое в чем даже превосходила.

    Особенность нынешней сборной с Ближнего Востока в том, что основные силы ребята берегут на второй тайм: что против Албании в Лиге наций, что против Румынии в товарняке, коллектив большинство моментов создал после перерыва. Оба свои мяча, которые позволили победить в 3-м туре Лиги наций Шотландию (2:1), также были забиты во втором тайме.

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    Албания

    В квалификационной группе на чемпионат мира сборная Албании заняла третье место. Вот только проиграла вторым итальянцам аж десять очков.

    Особого успеха в контрольных поединках «Горные орлы» тоже не сыскали: в четырех поединках — три поражения. Оставшийся матч — это победа над сборной Турции 3:2.

    Но старт непосредственно в Лиге наций оказался успешным — в первом туре команда Кристиана Пануччи минимально переиграла сборную Израиля. Тем не менее, затем балканцы уступили на выезде Шотландии (0:2).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,42, а ничья — в 3,13.

    Выигрыш обеспечит лидерство в группе 1 Лиги С. Рекомендуем ставить на то, что это удастся Израилю за 2,25. 0

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    Прогноз на Израиль — Албания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. 14 октября в 4-м туре Лиги наций сборная Израиля примет команду Албании. Матч начнется в 21.45 по Москве.
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