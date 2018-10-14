Израиль — Албания. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА 14 октября 2018 года

14 октября в 4-м туре Лиги наций сборная Израиля примет команду Албании. Матч начнется в 21.45 по Москве. Прогноз на Израиль — Албания.

Израиль

В новом году сборная Израиля провела четыре поединка, два из которых были официальными. Первой была встреча с командой Албании в стартовом туре Лиги наций.

Минимальное поражение 0:1 не могло устроить наставника «бело-голубых» Андреаса Херцога, однако качество игры — вполне. Ведь гости ничем не уступали хозяевам поля, а кое в чем даже превосходила.

Особенность нынешней сборной с Ближнего Востока в том, что основные силы ребята берегут на второй тайм: что против Албании в Лиге наций, что против Румынии в товарняке, коллектив большинство моментов создал после перерыва. Оба свои мяча, которые позволили победить в 3-м туре Лиги наций Шотландию (2:1), также были забиты во втором тайме.

Албания

В квалификационной группе на чемпионат мира сборная Албании заняла третье место. Вот только проиграла вторым итальянцам аж десять очков.

Особого успеха в контрольных поединках «Горные орлы» тоже не сыскали: в четырех поединках — три поражения. Оставшийся матч — это победа над сборной Турции 3:2.

Но старт непосредственно в Лиге наций оказался успешным — в первом туре команда Кристиана Пануччи минимально переиграла сборную Израиля. Тем не менее, затем балканцы уступили на выезде Шотландии (0:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,42, а ничья — в 3,13.

Выигрыш обеспечит лидерство в группе 1 Лиги С. Рекомендуем ставить на то, что это удастся Израилю за 2,25. 0