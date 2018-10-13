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    Разгрома нового не будет, но «трешку» Дания добудет

    Ирландия — Дания. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Ирландии Сборная Дании
    Прогноз на Ирландия — Дания
    Симон Кьер
    3-й тур Лиги наций сведет в подлиге В сборные Ирландии и Дании. Матч состоится 13 октября в Дублине и начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Ирландия — Дания.
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    Ирландия

    С марта-месяца и до стартового матча в Лиге наций сборная Ирландии провела три контрольных матча. Турции и Франции проиграли «всухую». Победу над США (2:1) вымучили на последней минуте.

    Против европейцев «айриши» вообще выглядели ужасно. Ни разу не попали по воротам турков, а француза Манданда потревожили всего один раз. Американцы позволили несколько больше, но не на много — всего три попадания в створ из 15-ти попыток.

    Поэтому стартовое поражение Уэльсу 1:4 нельзя назвать удивительным. Три «плюхи» влетело еще до перерыва, а всего за 90 минут «драконы» нанесли 18 (!) ударов. Это при том, что обычно команда Райана Гиггза создавала около десяти моментов за матч.

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    Если не учитывать матч против США, то в начале сентября ирландцы могли рассчитывать на первую «викторию» за последние 11 месяцев. Однако сборная Польши смогла вырвать ничью в товарищеском матче за три минуты до конца.

    Теперь Мартину О’Нилу в пору спрашивать — что такое не везет, и как с ним не спиться?

    Дания

    «Датский динамит» курится уже несколько лет. Но взрыва пока все еще не происходит. 1/8-я финала на последнем чемпионате мира и периодический успех в товарняках нельзя считать таковым.

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    Однако и без всемирной славы команда Оге Харейде — достойный соперник. Ничья со сборной Франции в группе ЧМ-2018 — лишнее тому доказательство.

    Однако сразу после Мундиаля сборная Дании из-за темных делишек с Футбольным союзом практически весь основной состав был исключен из сборной, а резервисты крупно влетели словакам в товарняке (0:3).

    К сентябрю все уладили, и в Лиге наций команда стартовала с уверенной победы на Уэльсом (2:0). Уверенной не только по счету, но и по игре: 17-12 по ударам, 6-1 по ударам в створ, 6-1 по угловым.

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    Отметим только, что датчане внезапно много фолили. За 90 минут матча с «драконами» они 17 раз нарушили правила. Но — справедливости ради — били очень аккуратно, ведь заработали всего одну желтую карточку.

    Прогноз

    Команды встречались относительно недавно — в стыках за право поехать в Россию на мировое первенство. В первом поединке тогда была «нулевка», а вот во втором сборная Дании нещадно вынесла соперника 5:1.

    Мы не видим предпосылок к повторению разгрома. Особенно в виду отсутствия Кристиана Эриксена. Однако также не видим причин, по которым Дания не добьется нужного ей результата. Наша ставка — «П2» за 2,65. 0

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    Прогноз на Ирландия — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65. 3-й тур Лиги наций сведет в подлиге В сборные Ирландии и Дании. Матч состоится 13 октября в Дублине и начнется в 21:45 по Москве.
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