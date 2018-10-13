Грузия — Андорра. Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА 13 октября 2018 года

13 октября в 3-м туре Лиги наций сборная Грузии примет сборную Андорры. Матч начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на Грузия — Андорра.

Грузия

До старта Лиги наций казалось, что сборной Грузии в группе 1 Лиги D достались соперники не из легких: особенно кавказскую команду должны были озадачивать Казахстан и Латвия. Напомним, что выход в более высшую лигу турнира обеспечивается только благодаря победе в группе.

Но наблюдатели должны были заметить, что у подопечных Владимира Вайсса хорошая форма, поскольку они выиграли четыре товарищеских поединка из пяти. Единственный раз, когда команда не победила, случился в гостевом контрольном матче против Люксембурга (0:1).

И Грузия успешно стартовала в Лиге наций. Коллектив на выезде со счетом 2:0 разобрался со своим едва ли не главным конкурентом в борьбе за победу в квартете — Казахстаном, после чего дома переиграл Латвию (1:0) и возглавил квартет.

Андорра

Еще недавно сборная Андорры впервые за несколько лет испытала вкус побед. Это случилось 22 февраля 2017 года, когда на выезде был обыгран Сан-Марино со счетом 2:0.

Этот успех не прошел просто так, и команда воспользовалась этим эмоциональным подъемом в последующих двух играх, которые пришлись на матчи отбора ЧМ-2018. Сперва на своем поле она разошлась миром с Фарерами (0:0), а затем совершила настоящую сенсацию, победив в домашних стенах Венгрию (1:0).

Все прогнозы на футбол

После этого подопечные Кольдо Альвареса проиграли пять поединков кряду, но, как оказалось позже, эти неудачи были временным явлением. В последних пяти матчах Андорра проиграла только раз и при этом сумела одолеть в гостях Лихтенштейн, тогда как в ничьи против Латвии (0:0) и Казахстана (1:1) в Лиге наций позволяют ей занимать вторую строчку в группе.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,10, тогда как успех гостей оценивается в 23,00, а ничья — в 7,00.

Рекомендуем ставить на то, что Грузия выиграет, и в матче будет забито четыре или более мячей за 2,90. 0