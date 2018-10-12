Бельгия — Швейцария. Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА 12 октября 2018 года

3-й тур Лиги наций сведет участников подлиги А: сборную Бельгии и сборную Швейцарии. Матч состоится 12 октября в Брюсселе и начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Бельгия — Швейцария.

Бельгия

Роберто Мартинес потихоньку ограняет драгоценный алмаз вверенного ему коллектива. Сейчас наставник сборной Бельгии находится в процессе создания вечного двигателя для своей «машины».

Иначе «красных дьяволов» и не назовешь — за последние десять матчей «триколоры» допустили только одно поражение (минимально проиграли Франции в полуфинале чемпионата мира). В остальном — сплошные победы.

Вот и первый тур Лиги наций прошел без сучка и задоринки. На полупустом стадионе в Рейкьявике бельгийцы обыграли местную сборную Исландии 3:0.

Громкое название «машина» не голословно. Напомним, на чемпионате мира в России «Die Roten Teufel» за семь проведенных матчей наколотили 16 голов. Теперь остается найти вечный двигатель — того лидера, который поведет за собой команду в трудный момент.

С другой стороны, вполне возможно, что сеньор Роберто делает ставку именно на командное понимание игры, на целостный «организм» философии. И в этом его фишка.

Швейцария

«Бей своих, бей чужих, бей всех» — наверное, лучший девиз для современной сборной Швейцарии. Последние матчи «крестоносцы» пытаются вытянуть не только за счет мастерства, но и за счет обильных нарушений. И это тоже можно считать своеобразной фишкой.

Так, «крестоносцы» смогли перефолить англичан в товарняке, исландцев в рамках Лиги наций и шведов на чемпионате мира. Это как раз последние три игры команды Владимира Петковича. Что касается непосредственно результата матчей, то тут взять однозначное лидерство пока не получается.

Последние пять матчей принесли сборной Швейцарии всего одну победу — как раз над Исландией в первом поединке нового турнира УЕФА (6:0).

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Объективно оценивать команду по одному разгрому нельзя. К тому же на чужих стадионах «Nati» тоже не могут похвастаться успехами — та же одна победа в пяти последних играх во всех турнирах.

Прогноз

Де-факто третьим лишним в группе 2 Лиги А оказалась сборная Исландии. Так что именно в этой встрече будет решаться, кто же все-таки выйдет в финальную часть с первого места, а кто отправится в стыки.

Настаиваем на решении «отношений» между командами именно в Брюсселе, а не в ответном поединке в Швейцарии. Зная как играет Роберто Мартинес, прогнозируем, что наставник «красных дьяволов» не станет откладывать дело в долгий ящик.

К тому же мы успели показать, что задорный коллектив Владимира Петковича в последнее время не шибко-то и «задорит» на чужих стадионах.

Тем не менее рассчитываем на борьбу со стороны гостей. Ставим на «П1+ Обе забьют» за 2,95. 0